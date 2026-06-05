هشدار هواشناسی کرمان برای وزش باد شدید و کاهش کیفیت هوا

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان کرمان صبح جمعه اعلام کرد: بر اساس آخرین نقشههای هواشناسی و پیرو هشدار سطح زرد تا اوایل هفته آینده، وزش بادهای نسبتاً شدید، خیزش گردوخاک و افزایش غلظت غبار پدیده غالب جوی در سطح استان کرمان خواهد بود.
پیشبینی میشود این شرایط جوی منجر به انتقال ریزگردها، افزایش غلظت غبار و کاهش دید افقی شود که از جمله پیامدهای آن میتوان به افت کیفیت هوا در سطح استان اشاره کرد.
همچنین، احتمال بروز اختلال در تردد در محورهای مواصلاتی، بهویژه در مناطق شرقی و شمال غربی استان کرمان وجود دارد.
نظر شما