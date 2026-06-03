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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۲

تداوم وزش باد، گرد و خاک و افزایش غلظت غبار در کرمان

تداوم وزش باد، گرد و خاک و افزایش غلظت غبار در کرمان

کرمان- اداره‌ کل هواشناسی کرمان از تداوم وزش باد نسبتاً شدید، خیزش گرد و خاک و افزایش غلظت غبار در سطح این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان کرمان ظهر چهارشنبه اعلام کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی و پیرو هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۱۰، تا اوایل هفته آینده وزش باد نسبتاً شدید، خیزش گرد و خاک و افزایش غلظت غبار به‌عنوان پدیده غالب جوی در سطح استان کرمان پیش‌بینی می‌شود.

بر این اساس، انتقال ریزگردها، افزایش غلظت غبار، کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا در سطح استان دور از انتظار نیست.

همچنین احتمال اختلال در تردد محورهای مواصلاتی، به‌ویژه در مناطق شرقی، غربی و جنوبی استان کرمان وجود دارد.

کد مطلب 6849314

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