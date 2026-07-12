استاندار گیلان: انقلاب اسلامی کابوس دنیای غرب شده است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس ظهر یکشنبه در مراسم گرامیداشت چهل و پنجمین سالگرد شهدای والامقام استاندار مکتبی گیلان شهید علی انصاری و شهید علیرضا نورانی که در مسجد شهدا برگزار شد، با اشاره به جایگاه انقلاب اسلامی در معادلات جهانی، اظهار کرد: انقلاب اسلامی برای دنیای غرب به کابوسی تبدیل شده است که هرگز خواب آرام را بر آنان حرام کرده است.

وی با بیان اینکه شهدای والامقام ما در مقابل نظام فاسد استکباری ایستادگی کردند، افزود: بسیاری از شهدای انقلاب از نخبگان علمی کشور بودند که در معتبرترین مراکز علمی جهان تحصیل یا تدریس می‌کردند، اما با شناخت عمیق از ماهیت نظام سلطه، آگاهانه مسیر بازگشت به وطن و همراهی با نهضت امام خمینی(ره) را انتخاب کردند.

استاندار گیلان تأکید کرد: این افراد نه تنها از نظر علمی ممتاز بودند، بلکه با بینش سیاسی و ایمان راسخ، مسیر مبارزه با استبداد و وابستگی را برگزیدند و در شکل‌گیری و تثبیت انقلاب اسلامی نقش‌آفرینی کردند.

حق‌شناس با اشاره به سوابق مبارزاتی شهید انصاری، اضافه کرد: این شهید والامقام از چهره‌های مؤثر انقلاب اسلامی بود که پیش از پیروزی انقلاب نیز در مبارزات سیاسی حضوری فعال داشت و پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی، مسئولیت‌های اجرایی را با روحیه‌ای مردمی، انقلابی و جهادی دنبال کرد.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید، گفت: رهبر شهید ما در ۹ اسفند با دهان روزه به همراه خانواده خود به شهادت رسید و این نشان‌دهنده عمق ایمان و استقامت در مسیر حق است.

استاندار گیلان در ادامه با اشاره به ماندگاری تاریخ عاشورا و پیروزی سپاه امام حسین(ع) بر یزید زمان، خاطرنشان کرد: علت ماندگاری این تاریخ محدود به آن نیم‌روز نبود، بلکه عاشورا از ۲۸ رجب، زمانی که معاویه از دنیا رفت، آغاز شد و امام حسین(ع) در طول این پنج ماه، امر به معروف و نهی از منکر را با یزید انجام داد.

حق‌شناس با اشاره به تدوین معماری حفاظت‌شده امام راحل، تصریح کرد: در این معماری، تا ده‌ها سال هیچ‌کس جرأت کج‌نگاه کردن به کشور ما را نخواهد داشت. قائد شهید ما، ما را از استکبار نجات داد و مهارت دفاعی کشور را تثبیت کرد تا کسی جرأت ورود به حریم هوایی کشور ما را نداشته باشد.

وی بیان کرد: امروز نیروهای مسلح ما با موشک‌های تولیدی کشور به دشمن ضربه می‌زنند و این میراث رهبری است که با وجود تحریم‌ها در تمام عرصه‌ها، در دنیا حرفی برای گفتن داریم.

استاندار گیلان با اشاره به قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی، اظهار داشت: برای اولین بار در تاریخ ایران، تنگه هرمز به روی دنیا بسته شد و این همه میراث رهبر شهید است که در برابر دنیای استکبار ایستادگی کرد.

حق‌شناس با تأکید بر تداوم راه شهدا، تصریح کرد: شهدای ما آگاهانه راه درست را انتخاب کردند و امروز همه ما پای این آرمان‌ها باقی خواهیم ماند.

وی به مراسم تشییع رهبر قائد در کشور عراق اشاره کرد و گفت: تشییع عظیم رهبر قائد این مفهوم را داشت که تبلیغات سوء آمریکا و کشورهای عربی علیه محور مقاومت، پوچ و بی‌اثر است و محور مقاومت همچنان زنده، پویا و بر آرمان‌های خود ایستاده است.

گفتنی است، شهیدان انصاری و نورانی در سال ۱۳۶۰، ساعت هفت بامداد پانزدهم تیر ماه که مصادف با چهارمین روز از ماه مبارک رمضان بود، در حالی‌که از خیابان لاکانی رشت عازم محل خدمت در استانداری بودند، توسط منافقین کوردل به شهادت رسیدند.