جشن بزرگ غدیر در هیدج به ماندگارترین رویدادهای فرهنگی شهر تبدیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی قبل از ظهر پنج شنبه در حاشیه جشن غدیر این شهر با تقدیر از حضور پرشور مردم در جشن بزرگ عید غدیر اظهار کرد: مراسم امسال با استقبال بینظیر شهروندان در بلوار ملت برگزار شد و حضور گسترده خانوادهها، جوانان و اقشار مختلف مردم نشان داد که فرهنگ غدیر در میان مردم هیدج جایگاه ویژهای دارد.
شهردار هیدج با اشاره به برگزاری باشکوه جشن بزرگ عید غدیر در بلوار ملت این شهر گفت: حضور گسترده و پرشور شهروندان، مشارکت دهها موکب مردمی و حرکت کاروان غدیر، جلوهای کمنظیر از عشق و ارادت مردم هیدج به اهلبیت(ع) را به نمایش گذاشت و این برنامه به عنوان دومین رویداد بزرگ مردمی استان پس از مرکز استان برگزار شد.
کاظمی افزود: بیش از دهها موکب مردمی در طول مسیر بلوار ملت مستقر شدند و با ارائه خدمات فرهنگی، پذیرایی و برنامههای متنوع، فضای معنوی و شادیآفرینی را برای شهروندان فراهم کردند. این مشارکت گسترده مردمی نقطه قوت اصلی برنامه امسال بود و جلوهای از همدلی و انسجام اجتماعی را به نمایش گذاشت.
شهردار هیدج با اشاره به حرکت کاروان غدیر در سطح شهر گفت: یکی از بخشهای شاخص این مراسم، حرکت کاروان غدیر و اجرای برنامههای مرتبط با واقعه بزرگ غدیر خم بود که با استقبال بسیار خوب مردم مواجه شد. همچنین قرائت و بازخوانی بخشهایی از خطبه تاریخی غدیر، فرصت مناسبی برای آشنایی بیشتر نسل جوان با پیام این واقعه مهم اسلامی فراهم کرد.
کاظمی تصریح کرد: برگزاری این جشن بزرگ تنها با همکاری و همت مردم امکانپذیر بود. اهالی شهر، هیئتهای مذهبی، فعالان فرهنگی و موکبداران با تمام توان در میدان حضور یافتند و نشان دادند که هیدج ظرفیت بالایی برای برگزاری رویدادهای بزرگ فرهنگی و مذهبی دارد.
وی با قدردانی از اعضای شورای اسلامی شهر و مجموعه شهرداری افزود: حمایت شورای اسلامی شهر و تلاش شبانهروزی کارکنان شهرداری نقش مهمی در فراهمسازی زیرساختها و هماهنگیهای لازم برای اجرای این مراسم داشت. خوشبختانه با برنامهریزی مناسب، فضایی امن، منظم و شاد برای شهروندان فراهم شد تا خانوادهها بتوانند در کنار یکدیگر از برنامههای جشن بهرهمند شوند.
شهردار هیدج ادامه داد: بر اساس ارزیابیهای انجام شده، جشن بزرگ غدیر هیدج از نظر گستردگی مشارکت مردمی و حجم برنامههای اجرا شده، پس از برنامه مرکز استان، یکی از باشکوهترین مراسمهای غدیر در استان زنجان به شمار میرود که این موضوع مایه افتخار مردم فرهنگدوست و ولایتمدار هیدج است.
کاظمی خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری چنین برنامههایی صرفاً اجرای یک جشن مناسبتی نیست، بلکه تلاش داریم مفاهیم ارزشمند غدیر، فرهنگ ولایت، همبستگی اجتماعی و نشاط معنوی را در جامعه گسترش دهیم. عید غدیر فرصتی برای تقویت وحدت، مهربانی و خدمترسانی به مردم است و موکبهای مردمی نیز به بهترین شکل این فرهنگ را به نمایش گذاشتند.
وی با تشکر ویژه از موکبداران گفت: از تمامی خادمان، موکبداران، خیران، گروههای جهادی، نیروهای خدماتی، عوامل انتظامی و امنیتی و همه شهروندانی که در برگزاری این مراسم همکاری کردند صمیمانه قدردانی میکنیم. بدون همراهی این عزیزان برگزاری چنین رویداد بزرگی امکانپذیر نبود.
شهردار هیدج اظهار کرد: امیدواریم با استمرار این مشارکت مردمی و همدلی موجود، در سالهای آینده شاهد برگزاری باشکوهتر جشنهای مذهبی و فرهنگی در شهر باشیم و بتوانیم هیدج را به الگویی موفق در برگزاری برنامههای مردمی و اجتماعی در سطح استان تبدیل کنیم. جشن بزرگ غدیر امسال نشان داد که هر جا مردم در صحنه حضور داشته باشند، ماندگارترین و اثرگذارترین اتفاقات رقم خواهد خورد.
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