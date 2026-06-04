به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله حبیبالله غفوری پیش از ظهر پنجشنبه با تبریک عید سعید غدیر خم و تسلیت سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) و قیام ۱۵ خرداد، اظهار کرد: این ایام یادآور مجاهدتها، فداکاریها و جانفشانیهای مردان و زنانی است که در مسیر پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع از ارزشهای دینی از جان خود گذشتند.
وی با اشاره به تقارن عید غدیر با سالروز ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران افزود: امسال این مناسبت در شرایطی برگزار میشود که جامعه اسلامی یاد و خاطره امام راحل و شهدای نهضت اسلامی را گرامی میدارد و بر ادامه راه آنان تأکید میکند.
نماینده ولیفقیه در استان کرمانشاه با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی جامعترین تبیین را از شخصیت و مکتب امام خمینی(ره) ارائه کردهاند، تصریح کرد: برای شناخت صحیح امام راحل و انقلاب اسلامی، مراجعه به بیانات و تحلیلهای رهبر معظم انقلاب میتواند تصویری دقیق و جامع از ابعاد فکری و عملی ایشان ارائه دهد.
آیتالله غفوری خداباوری را یکی از مهمترین ویژگیهای مکتب امام راحل برشمرد و گفت: امام خمینی(ره) ایمان راسخی به وعدههای الهی داشتند و معتقد بودند هر ملتی که در مسیر اسلام و ارزشهای الهی حرکت کند، از نصرت و یاری خداوند برخوردار خواهد شد.
وی خودباوری را دومین شاخص مهم مکتب امام دانست و افزود: امام راحل همواره بر توانمندی ملت ایران تأکید داشتند و باور داشتند که اتکا به ظرفیتهای داخلی میتواند کشور را در مسیر پیشرفت و استقلال قرار دهد.
امام جمعه کرمانشاه با اشاره به نقش مردم در اندیشه امام خمینی(ره) خاطرنشان کرد: مردمباوری از ارکان اساسی مکتب امام است. ایشان به نقشآفرینی مردم در اداره جامعه و تحقق آرمانهای اسلامی اعتقاد قلبی داشتند و این باور در همه مراحل نهضت و انقلاب اسلامی مشهود بود.
وی در ادامه به موضوع حاکمیت اسلامی اشاره کرد و گفت: امام خمینی(ره) اسلام را دینی جامع برای اداره زندگی فردی و اجتماعی انسان میدانستند و معتقد بودند تحقق کامل آموزههای دینی در سایه تشکیل حکومت اسلامی امکانپذیر است.
آیتالله غفوری تصریح کرد: یکی از بزرگترین دستاوردهای امام راحل، احیای اسلام اجتماعی و وارد کردن آموزههای دینی به متن زندگی مردم بود؛ اقدامی که زمینه شکلگیری نظام جمهوری اسلامی را فراهم کرد.
وی با اشاره به استمرار این مسیر در دوران رهبری انقلاب اسلامی افزود: این راه پس از امام خمینی(ره) نیز ادامه یافته و جمهوری اسلامی توانسته است الگویی از حاکمیت دینی و مردمی را در جهان معاصر ارائه کند.
نماینده ولیفقیه در استان کرمانشاه همچنین با اشاره به تحولات منطقهای گفت: شکلگیری جمهوری اسلامی نقش مهمی در مقابله با زیادهخواهیها و طرحهای توسعهطلبانه دشمنان اسلام داشته و موجب تقویت جبهه مقاومت در منطقه شده است.
وی غدیر را مبنای اندیشه ولایت و حکومت اسلامی دانست و اظهار کرد: مکتب اهلبیت(ع) بر ضرورت تشکیل حاکمیت الهی برای مقابله با ظلم، فساد و انحراف تأکید دارد و انقلاب اسلامی نیز در همین مسیر شکل گرفته است.
آیتالله غفوری در پایان با گرامیداشت یاد امام خمینی(ره)، شهدای قیام ۱۵ خرداد و همه خدمتگزاران نهضت اسلامی، بر ضرورت حفظ و تبیین مکتب امام برای نسلهای آینده تأکید کرد.
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