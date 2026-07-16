امام جمعه کرمانشاه: ناظران، پاسداران سلامت انتخابات هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حبیب‌الله غفوری عصر پنجشنبه در دیدار رئیس و جمعی از دست‌اندرکاران دفتر نظارت بر انتخابات شورای نگهبان در استان کرمانشاه، با تشریح مبانی حکومت اسلامی، اظهار کرد: تفاوت جمهوری اسلامی با دیگر نظام‌های حکومتی در این است که مشروعیت آن بر پایه قرآن کریم، سنت پیامبر اکرم (ص) و احکام الهی استوار است و ولایت در عصر غیبت بر عهده فقیه جامع‌الشرایط قرار دارد.

وی با بیان اینکه ولایت فقیه افزون بر مبانی فقهی، ریشه در حکم عقل دارد، افزود: جامعه اسلامی باید به وسیله آگاه‌ترین فرد به احکام الهی اداره شود و مشروعیت مسئولیت‌هایی همچون قضاوت، مدیریت، قانون‌گذاری، تصرف در بیت‌المال و حتی اقامه نماز جمعه نیز با اذن ولی‌فقیه تحقق پیدا می‌کند.

آیت الله غفوری با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی، خاطرنشان کرد: با مجاهدت امام راحل، خون شهدا و ایستادگی ملت ایران، حاکمیت ولایت الهی جایگزین نظام طاغوت شد و این مسیر همچنان با مقاومت ملت ایران ادامه دارد.

وی همچنین با تجلیل از مقام امام شهید، اظهار کرد: ایستادگی ایشان در برابر استکبار موجب انسجام ملت ایران و بیداری جهان اسلام شد و این مسیر با صبر و مقاومت تا پیروزی نهایی ادامه خواهد یافت.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه با قدردانی از فعالیت ناظران انتخابات، گفت: بیش از ۳۰۰ هزار ناظر در کشور و حدود هشت هزار ناظر در استان کرمانشاه با اخلاص از سلامت انتخابات صیانت می‌کنند و این مسئولیت، خدمتی ارزشمند و ماندگار به نظام اسلامی است.

وی با تأکید بر اینکه هیچ نقشی در انتخابات کوچک نیست، افزود: دقت در انجام وظایف نظارتی، نقش مهمی در سلامت فرآیند انتخابات دارد و خدمت در این عرصه از اجر و ثوابی هم‌سنگ جهاد در راه خدا برخوردار است.