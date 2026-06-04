به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله رضا رمضانی در مراسم افتتاح ساختمان جدید حسینیه آیتالله بهجت(ره) رشت که همزمان با عید سعید غدیر خم برگزار شد، ضمن قدردانی از دستاندرکاران این مجموعه، اظهار کرد: افتتاح این حسینیه به نام حضرت آیتالله العظمی محمدتقی بهجت فومنی، از مفاخر بزرگ گیلان و جهان اسلام، مزین شده و این نامگذاری را به فال نیک میگیریم.
وی با اشاره به جایگاه علمی و معنوی آیتالله بهجت(ره) افزود: آیتالله بهجت شخصیتی بود که حوزههای علمیه امروز بیش از هر زمان دیگری به الگو و سبک زندگی او نیاز دارند. ایشان مروج مکتب اهلبیت(ع) بود و باید در مناسبتهای مختلف، سبک، سلوک و مدرسه تربیتی ایشان برای جامعه تبیین شود.
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) همچنین از دیگر شخصیتهای اثرگذار گیلان همچون آیتالله لاکانی و سایر بزرگان یاد کرد و گفت: این شخصیتها سرمایههای معنوی و فرهنگی جامعه هستند و باید بیش از پیش معرفی شوند.
غدیر؛ بزرگترین عید امت اسلام است
آیتالله رمضانی با بیان اینکه عید غدیر تنها متعلق به شیعیان نیست، تصریح کرد: غدیر بزرگترین عید امت اسلامی و حتی عید مستضعفان عالم است. اگر حقیقت غدیر برای جهانیان تبیین شود، همه آزادگان دنیا عظمت این روز را درک خواهند کرد.
وی افزود: آنچه در غدیر رخ داد، معرفی کاملترین الگوی رهبری و مدیریت جامعه بود و اگر این مسیر در تاریخ اسلام استمرار مییافت، بسیاری از مشکلات و انحرافات شکل نمیگرفت.
نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با تقدیر از فعالیتهای هیئت محبانالحسین(ع) رشت اظهار کرد: این مجموعه را میتوان از هیئتهای موفق شهرستان دانست؛ زیرا در کنار برنامههای مذهبی، به ترویج معارف اهلبیت(ع)، احادیث و آموزههای دینی اهتمام داشته است.
وی همچنین از خیران ساخت ساختمان جدید حسینیه قدردانی کرد و گفت: این اقدام باقیاتالصالحات ارزشمندی است که ثواب آن در مسیر ترویج معارف اهلبیت(ع) جاری خواهد بود.
آیتالله رمضانی به آثار برجای مانده از امام هادی(ع) اشاره کرد و گفت: سه اثر مهم از آن امام همام برای ما به یادگار مانده است؛ زیارت جامعه کبیره، زیارت ناحیه و زیارت غدیریه.
وی افزود: زیارت غدیریه یکی از مهمترین متون معرفتی درباره امیرالمؤمنین علی(ع) است که صدها فضیلت و ویژگی آن حضرت را تبیین میکند و میتواند منبعی ارزشمند برای شناخت جایگاه ولایت باشد.
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با اشاره به آموزههای غدیر خاطرنشان کرد: نخستین پیام غدیر این است که بهترین افراد باید مسئولیت هدایت و اداره جامعه را بر عهده داشته باشند. خداوند پس از پیامبر اکرم(ص)، برترین انسان را برای رهبری امت معرفی کرد.
وی ادامه داد: پیام دوم غدیر، وحدت و همدلی جامعه اسلامی است. هر جا مردم با محور ولایت در کنار یکدیگر قرار بگیرند، آبادانی، پیشرفت و تعالی محقق خواهد شد.
امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب از مصادیق شایسته رهبری دینی
آیتالله رمضانی با اشاره به نقش امام خمینی(ره) در احیای اسلام ناب محمدی(ص) گفت: امام راحل از بهترین شخصیتهای روزگار ما بود که اسلام را با نگاهی جامع به جهانیان معرفی کرد.
وی افزود: پس از امام خمینی(ره)، رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز با زهد، معنویت، دانش و تدبیر، مسئولیت هدایت جامعه اسلامی را بر عهده گرفتهاند و این نعمت بزرگی برای ملت ایران است.
اسلام غدیری؛ اسلام مقاومت، عدالت و معنویت
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با تأکید بر اینکه اسلام غدیری با اسلامهای تحریفشده و سکولار تفاوت دارد، تصریح کرد: اسلام غدیری اسلامی است که در آن مقاومت، عدالت، عقلانیت، معنویت و امید به ظهور منجی عالم بشریت معنا پیدا میکند.
وی افزود: آرمان همه پیامبران الهی، تحقق عدالت در جهان بوده است و این آرمان در پرتو تفکر غدیری و حکومت جهانی حضرت ولیعصر(عج) محقق خواهد شد.
آیتالله رمضانی با اشاره به تحولات منطقه و جهان اظهار کرد: خون پاک شهدای جبهه مقاومت، فرماندهان، دانشمندان و شهدای مظلوم، موجب شکلگیری یک بیداری جهانی شده است.
وی افزود: امروز در کشورهای مختلف جهان، حمایت از آرمان فلسطین و مقاومت گسترش یافته و این مسئله نشاندهنده تأثیرگذاری تفکر برخاسته از فرهنگ غدیر است.
وی با تأکید بر نقش هیئتهای مذهبی در تربیت نسل جوان گفت: هیئتهای اهلبیتی باید در کنار برنامههای معنوی، نسبت به مسائل جامعه اسلامی و آرمانهای انقلاب نیز حساس باشند و نیروهای مؤمن، آگاه و انقلابی تربیت کنند.
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) خاطرنشان کرد: هیئتهای موفق، مجالسی هستند که علاوه بر اشک و توسل، نسبت به سرنوشت اسلام، انقلاب، جامعه اسلامی و جبهه مقاومت نیز دغدغه دارند.
آیتالله رمضانی در پایان ابراز امیدواری کرد که حسینیه آیتالله بهجت(ره) به مرکزی برای ترویج معارف اهلبیت(ع)، فرهنگ غدیر و تربیت نسلهای مؤمن و انقلابی تبدیل شود و همه فعالیتهای آن در مسیر تحقق آرمانهای اسلامی و اهلبیتی قرار گیرد.
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