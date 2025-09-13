«نقش ولایت فقیه در فرهنگ و تمدن اسلام و ایران» روانه بازار نشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «نقش ولایت فقیه در فرهنگ و تمدن اسلام و ایران» اثر حجت الاسلام سیدمجتبی ذاکری شاندیزی در ۲۳۸ صفحه به همت مؤسسه بوستان کتاب به چاپ رسید.

اثر پیش رو به بررسی جایگاه رهبری الهی در شکل‌گیری تمدن اسلامی می‌پردازد. مبنای این پژوهش، «امامت انتصابی» است که پیامبر اکرم (ص) به فرمان خداوند، ۱۲ امام معصوم (ع) را در جایگاه پیشوایان بی بدیل امت اسلامی معرفی نمودند و در ادامه این مسیر، «ولایت فقیه» به مثابه تداوم این مسیر الهی، عهده‌دار هدایت جامعه شده است.

این کتاب با استناد به منابع معتبر نشان می‌دهد که التزام به این سلسله مراتب الهی، تنها راه تحقق عدالت، پیشرفت و سعادت امت اسلام در تمام عرصه‌های فردی و اجتماعی است.

به باور نویسنده، جمهوری اسلامی ایران با اتکا به این مکتب نورانی، در حال پیاده‌سازی الگوی حکومتی مبتنی بر ارزش‌های ناب اسلامی است؛ همچنان که مطالعه دقیق «فصل سیزدهم» کتاب، نقش بی‌بدیل ایران در گسترش فرهنگ اصیل اسلامی را به روشنی نمایان می‌سازد. این اثر، همچنین هشدار می‌دهد که توسعه‌های دشمنان اسلام، به جای تضعیف، تنها شتاب‌دهنده تحقق وعده الهی درباره ظهور منجی عالم بشریت است و در این مسیر، نظام جمهوری اسلامی ایران، پرچمدار بیداری اسلامی و زمینه ساز حکومت عدل جهانی خواهد بود.

ساختار اثر

این اثر در ۱۳ فصل تألیف شده است؛ در فصل اول این اثر به «نقش امام خمینی (ره) و آیت‌الله خامنه‌ای در بیداری اسلامی و خیزش علیه نظام سلطه جهانی» پرداخته شده است.

نویسنده در دومین فصل از کتاب حاضر که با عنوان «نهضت‌های دینی در جوامع اسلام شیعی معاصر و تأثیرات آن در بیداری اسلامی» به رشته تحریر درآمده، ریشه جنبش‌های شیعی را حاکمیت جریان اصولی و اجتهادی مطرح کرده و تأسیس نظام جمهوری اسلامی را تحقق عملی اندیشه‌های سیاسی شیعه می‌داند؛ همچنین در این فصل، به سه جنبش سیاسی شیعی عراق، جنبش شیعی لبنان و جنبش حزب‌الله می‌پردازد.

«مستضعفان در کلام حضرت امام خمینی (ره)» عنوان سومین فصل از این اثر است و در فصل بعدی «نقش روحانیت شیعه در گسترش فرهنگ دینی پس از انقلاب» مورد بحث و بررسی قرار که از جمله این نقش‌ها می‌توان به رهبران دینی، مرزبانی از فرهنگ مستقل دینی و گسترش آن، مبارزه با خرافات و تحریف در دین، مقابله با تهاجم فرهنگی، و هدایت معنوی جهاد گرفته است.

فصل پنجم با عنوان «رهبر کنونی انقلاب، آیت الله خامنه‌ای را بهتر بشناسیم» است که در فصل حاضر به پرسشی مبنی بر اینکه «چرا مقام معظم رهبری انگشتر اهدا می‌کنند؟» پاسخ داده شده و همچنین به «اعتراف بزرگان به شخصیت آیت الله خامنه‌ای» اشاره شده است.

در ششمین فصل از این اثر که با عنوان «ولایت فقیه، رکن اصلی نظام جمهوری اسلامی» تألیف شده، به ادله شرعی بر وجوب تقلید، شرایط مراجع تقلید، عناوین مراجع تقلید، کارکرد ولایت فقیه، خداوند قادر است و مختار، صفت لطیف، چیستی تکلیف، ثواب و فرق آن با اجر و تفضل و چیستی ثواب پرداخته شده است.

«خلافت و امامت در قرآن و سنت پیامبر اعظم (ص)» عنوان هفتمین فصل است که در این فصل شش دلیل مربوط به عنوان این فصل تبیین شده و همچنین به مباحثی از جمله چگونگی زنده بودن امام زمان (عج)، چگونگی بر پایه عدل جهانی به دست امام زمان (عج)، رجال و راویان احادیث کتب صحاح شش‌گانه اهل سنت، دلیل دولت‌های عربی برای حمایت نکردن از مردم از مظلوم فلسطین اشاره شده است.

در فصل هشتم که با عنوان «اسلام بدون ولایت اسلام واقعی نیست»، به دلیل به آتش کشیدن قرآن در برخی کشورها، دلیل به وجود آمدن جمهوری اسلامی ایران در این زمان، سیاست ائمه اطهار (ع)، محسنات جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است.

مؤلف در فصل نهم به «حقیقت ولایت در غدیر خم» می‌پردازد؛ عناوین برخی از مباحث مطرح شده در این فصل عبارت است از: اکمال دین اسلام از غدیر خم، پیشگویی پیامبر اسلام از بدبختی مسلمانان در آخرالزمان، مخالفت رؤسای صدر اسلام با رسول خدا باعث بدبختی مسلمانان، مشکلات علمای اهل سنت در فهم صحیح احکام اسلامی، و دقت علمای شیعه در فهم مسائل علمی.

فصل دهم این اثر به «وصیت‌نامه سیاسی الهی امام خمینی (ره)» اختصاص یافته و فصل یازدهم که با عنوان «تربیت شدگان مکتب حضرت امام خمینی (ره)» تألیف شده که علاقه‌مندی مردم مصر به ایران، ترس دولت مصر از اسرائیل، قدردانی از تربیت‌شدگان مکتب حضرت امام خمینی (ره)، ناتوانی اهل سنت در تشکیل جمهوری اسلامی، مشخصات دشمنان شیعیان، و جنگ غزه از جمله مباحث این فصل است.

شرایط امامت و خلافت در مکتب اهل بیت (ع)، شرایط امامت و خلافت در مذهب اهل سنت، خلافت و امامت از دیدگاه علمای شیعه و اهل سنت، از اهم مباحث ذکر شده در این فصل است.

در سیزدهمین و آخرین فصل از کتاب حاضر که با عنوان «نابغه بودن امام خمینی (ره) در میان علمای اسلام» تألیف شده، به بهترین ملت از دیدگاه امام خمینی (ره) نیز پرداخته است.