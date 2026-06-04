رضا محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهارکرد: هیئت جوانان عاشورایی رزمندگان اسلام به یاد رهبر شهید انقلاب و دانش آموزان شهید مدرسه میناب در عید سعید غدیر اقدام به پخت یک کیک ۴ تنی و در اندازه ۱۸ تریلی کرده است.

مسئول هیئت جوانان عاشورایی رزمندگان اسلام بیرجند بیان کرد: پخت کیک دیروز ۱۳ خرداد به همت ۱۱۰ خادم انجام شده و امروز نیز خامه کشی آن را انجام می دهیم و در محلات مختلف بیرجند و سایر شهرستان ها در عصر امروز، عید غدیر توزیع می شود.

محمدی ادامه داد: این کیک در بیرجند، سربیشه، نهبندان،درمیان، زیرکوه، فردوس و خوسف توزیع می شود و تلاش بر این است که در بیرجند نیز در محلاتی چون محله جوادیه، موسی بن جعفر(ع)،معصومیه، کارگران و .. توزیع شود تا کام همه مردم شیرین شود.

وی ادامه داد: همچنین بخش هایی از کیک نیز در خیابان انقلاب، بوستان شهدای گمنام و میدان اجتماعات شهید رئیسی توزیع خواهد شد.

مسئول هیئت جوانان عاشورایی رزمندگان اسلام یادآور شد: امیدواریم که بتوانیم با این اقدام هر چند کوچک قدمی در شاد کردن و شیرین کام کردن دل مردم در روز عید سعید غدیر داشته باشیم.