شیخ نعیم قاسم: دشمنان در مقابل ملت حسینی ایران شکست خواهند خورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان به مناسبت سی و هفتمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) سخرانی کرد و به بحث درباره تازه ترین تحولات منطقه پرداخت.

شیخ نعیم قاسم در این سخنرانی گفت: امام خمینی (ره) یکی از تجلیات مسیر الهی برای همه بشریت است. انقلاب ایران با پشتوانه‌ای اسلامی و بر پایه اصول مقابله با ظلم و اشغالگری آغاز شد و شعار نه شرقی و نه غربی را مطرح کرد. امام خمینی از منظر دینی و در چارچوب انتخاب فکری و فرهنگی، یکی از تجلیات مسیر الهی برای همه بشریت است.

وی افزود: غرب و شرق اجازه ندادند ایران با رهبری امام خمینی تجربه سیاسی خود را با آرامش پیش ببرد، از این رو مستکبران جنگی هشت‌ ساله را علیه ایران به راه انداختند. قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی بسیج شدند، اما این نظام با فداکاری‌های گسترده، در برابر جنگ، محاصره اقتصادی و فشارهای بین‌المللی، با ایستادگی رهبری، مردم، سپاه، ارتش و نخبگان خود مقاومت کرد.

دبیرکل حزب الله تأکید کرد: مایه افتخار و سپاس بی‌پایان ما از خداوند است که در شیوه زندگی خود و در حمایت از حق و پایداری، از امام خمینی الگو گرفتیم. با وجود همه دشواری‌هایی که انقلاب ایران با آن روبرو شد، ایران در همه عرصه‌ها پیشرفت و از جنبش‌های آزادی‌بخش حمایت کرد. دشمنان در برابر ملت بزرگ ایران که با مکتب حسینی، ایثار و فداکاری پرورش یافته است، موفق نشدند و نخواهند شد.

نعیم قاسم ادامه داد: مقاومت در لبنان برای آزادسازی سرزمین از اشغالگران در منطقه، از روش و اندیشه امام خمینی (ره) الهام گرفته است. ایران در حمایت از ملت فلسطین برای آزادسازی سرزمین خود و قدس و نیز پشتیبانی از جنبش‌های مقاومت در برابر اشغال اسرائیل، دارای مواضع گیری برجسته و ارزشمند بوده است.

وی با اشاره به تحولات لبنان گفت: بیانیه واشنگتن نتیجه مذاکرات مستقیم، بیهوده، تحقیرآمیز و شرم‌آور برای لبنان بود و پایه‌های تسلیم لبنان در برابر طرح «اسرائیل بزرگ» را ترسیم کرد. اینکه هدف اصلی هر توافقی خلع سلاح مقاومت باشد، به معنای نابودی قدرت لبنان و تهدیدی وجودی برای از بین بردن ملت مقاوم آن است. آتش ‌بس خیالی و تفسیری که بر اساس آن حزب‌الله باید حملات را متوقف کند و نیروهای مقاومت در حالی که تجاوزات همچنان ادامه دارد و فشار نظامی برقرار است، جنوب را ترک کنند، به معنای تسلیم، شکست و تحقق اهداف دشمن است.