«مهمونی غدیر» در بندرعباس آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرا رسیدن عید سعید غدیر خم، عید الله الاکبر، عصر پنجشنبه جشن‌های مردمی «مهمونی غدیر» در سراسر استان هرمزگان از جمله شهر بندرعباس برگزار شد.

این آیین شکوهمند تا ساعت ۲۳ در طول امتداد مسیر بازار ماهی‌فروشان تا اسکله شهید حقانی برپا خواهد بود.

بیش از ۱۲۰ موکب شامل ایستگاه‌های صلواتی، پذیرایی، اطعام، غرفه‌های فرهنگی، هنری، سرود، تواشیح، ایستگاه‌های نقاشی کودکان، مسابقات فرهنگی و همچنین غرفه‌های پرسش و پاسخ و احکام در این مسیر جانمایی شده‌اند.

بر اساس این گزارش، در تمامی ۱۳ شهرستان استان هرمزگان از جمله قشم، کیش، میناب، حاجی‌آباد، رودان، بستک، پارسیان، خمیر، جاسک، بشاگرد، سیریک و بوموسی نیز جشن‌های غدیر با مشارکت گسترده مردم و دستگاه‌های فرهنگی برگزار می‌شود.

مجموع موکب‌های فعال در سطح استان هرمزگان در رویداد «مهمونی غدیر» بیش از ۵۰۰ موکب اعلام شده است که با برنامه‌ریزی ستاد دهه امامت و ولایت و همکاری شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها، اداره کل تبلیغات اسلامی، اوقاف و امور خیریه، سپاه امام سجاد (ع) و بسیج استان ساماندهی شده‌اند.