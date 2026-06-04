https://mehrnews.com/x3cf6R ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۰۰ کد مطلب 6850290 استانها اصفهان استانها اصفهان ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۰۰ آغاز مهمونی غدیر کاشونیا کاشان - مهمونی غدیر کاشونیا عصر روز عید غدیر در بلوار شهید باهنر این شهر آغاز شد. دریافت 2 MB کد مطلب 6850290 کپی شد مطالب مرتبط خیابان نخریسی مشهد در انتظار آغاز مهمونی کیلومتری غدیر حال و هوای اردبیل قبل از آغاز مهمونی غدیر «مهمونی غدیر» در بندرعباس آغاز شد آغاز مراسم بزرگ مهمونی کیلومتری غدیر در یزد روایت شور غدیر از زبان مردم؛ گرگان غرق در جشن ولایت برچسبها عید سعید غدیرخم جشن عید غدیر کاشان مهمونی کیلومتری غدیر 1405
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