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۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۰۰

آغاز مهمونی غدیر کاشونیا

آغاز مهمونی غدیر کاشونیا

کاشان - مهمونی غدیر کاشونیا عصر روز عید غدیر در بلوار شهید باهنر این شهر آغاز شد.

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کد مطلب 6850290

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