صدور احکام جدید بازنشستگان تأمین اجتماعی از ابتدای هفته آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: هماکنون مراحل نهایی فنی مربوط به پیادهسازی و آزمون نهایی صدور احکام سال ۱۴۰۵ در حال انجام است و پس از تکمیل این فرآیند، احکام جدید مطابق وعده اعلامشده در اختیار بازنشستگان و مستمریبگیران قرار خواهد گرفت.
در این اطلاعیه آمده است: زمان دقیق دسترسی به احکام جدید به صورت رسمی از سوی اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی اطلاعرسانی خواهد شد.
سازمان تامین اجتماعی همچنین با اشاره به پیچیدگی فرآیند صدور احکام در این صندوق، اعلام کرد: تعدد مقررات و مراجع مرتبط، جمعیت بالای افراد تحت پوشش، تنوع شرایط و ضوابط قانونی، اعمال متناسبسازی و شخصیسازی احکام از جمله عواملی است که صدور احکام بازنشستگان و مستمریبگیران تامین اجتماعی را به فرآیندی گسترده و زمانبر تبدیل میکند.
در این اطلاعیه تاکید شده است که اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی تنها مرجع رسمی اطلاعرسانی اخبار و موضوعات مربوط به این سازمان است و مخاطبان میتوانند اخبار و اطلاعیههای مرتبط را از طریق پایگاه اطلاعرسانی سازمان و همچنین صفحات رسمی این نهاد در شبکههای اجتماعی دنبال کنند.
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