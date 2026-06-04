حمله پهپادی حزب الله به شمال «اسرائیل» هنگام حضور نتانیاهو و کاتس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که حزب الله لبنان هنگام حضور بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم در شهرک صهیونیست نشین شلومی، منطقه الجلیل غربی در شمال فلسطین اشغالی را هدف حمله پهپادی قرار داده است.

رسانه‌های صهیونیستی گزارش دادند که پرتاب پهپادهای حزب الله به سمت شهرک شلومی در منطقه الجلیل غربی همزمان با حضور بنیامین نتانیاهو در این منطقه صورت گرفت و او به محل امن منتقل شد.

بر اساس گزارش این رسانه ها، نتانیاهو و اسرائیل کاتس وزیر جنگ کابینه او اندکی قبل از حمله پهپادی حزب الله، در شهرک شلومی حضور داشته اند.

خبرگزاری سما هم به نقل از رسانه‌های عبری گزارش داد: یک مقام ارشد دولتی (بنیامین نتانیاهو) و شماری از شخصیت‌های عالیرتبه امنیتی در محل اصابت پهپاد بودند و اجازه انتشار جزئیات بیشتر درباره این خبر داده نشده است.

رسانه های عبری همچنین از به صدا درآمدن آژیر خطر در شهرک صهیونیستی المطله در پی حمله موشکی از لبنان خبر دادند.