عضو کنگره آمریکا: نتانیاهو متکبر و گستاخ است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، رو خانا، عضو دموکرات کنگره آمریکا ، بنیامین نتانیاهو نخست ‌وزیر رژیم صهیونیستی را فردی متکبر و گستاخ خواند و تاکید کرد که مردم آمریکا از وقاحت و رفتار متکبرانه او خسته شده‌اند.

خانا خاطرنشان کرد که طرح گسترش یکپارچگی نظامی و فناورانه میان آمریکا و رژیم صهیونیستی، برای خدمت به نتانیاهو انجام شده و به او نفوذ بیشتری بر سیاست آمریکا در منطقه می‌دهد.

خانا تاکید کرد: آمریکایی‌ها، چه جمهوری‌خواه، چه مستقل و چه دموکرات، می‌خواهند نتانیاهو بداند که تصمیم ‌گیرنده اصلی آمریکا است، نه نخست ‌وزیر هیچ کشور دیگری.

وی افزود که افکار عمومی آمریکا دیگر مانند گذشته از حمایت نظامی نامحدود آمریکا از رژیم صهیونیستی پشتیبانی نمی‌کند و میزان حمایت مردم آمریکا از تل‌آویو کاهش یافته است.

خانا این مواضع را پس از آن مطرح کرد که کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا، پیشنهاد اصلاحی او برای حذف بند گسترش دامنه همکاری‌های نظامی و صنعتی میان واشنگتن و رژیم صهیونیستی را از پیش‌نویس بودجه دفاعی این کشور رد کرد.

بر اساس این طرح، همکاری‌های مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی در زمینه توسعه و تولید تسلیحات و فناوری‌های نظامی افزایش می‌یابد. خانا ضمن اعلام مخالفت با این روند تاکید کرد که چنین اقداماتی در خدمت منافع ملی آمریکا نیست و عملاً به تقویت جایگاه نتانیاهو در سیاست‌های واشنگتن در غرب آسیا منجر می‌شود.

اظهارات خانا در حالی مطرح می‌شود که انتقادها در داخل آمریکا نسبت به نفوذ رژیم صهیونیستی بر سیاست خارجی واشنگتن و ادامه کمک‌های نظامی گسترده به این رژیم، به‌ ویژه در سایه جنگ و جنایات آن در نوار غزه، افزایش یافته است.