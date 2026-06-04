۸۵ موکب مردمی در مسیر مهمونی غدیر رودان تدارک دیده شده است

حجتالاسلام والمسلمین میثم سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: از ابتدای مسیر زیر پرچم تا میدان مرکزی شهر رودان به طول سه کیلومتر، ۸۵ موکب مردمی با مشارکت فعال مجموعههای مختلف برای برگزاری مهمونی غدیر برپا شده است.
وی افزود: این موکبها حاصل تلاش شبانهروزی هیئتهای مذهبی، مساجد، اصناف، کشاورزان و بازاریان است که با روحیه جهادی پای کار آمدند تا حماسهای ماندگار خلق شود.
سالاری با تأکید بر تنوع خدمات در این موکبها تصریح کرد: سه استیج مجزا شامل استیج حماسه و سرود، استیج ویژه هنرمندان و استیج تخصصی کودک و نوجوانان، فضای پویا و شاداب معنوی برای اقشار مختلف ایجاد کرده است.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی رودان خاطرنشان کرد: در کنار این برنامههای فرهنگی و هنری، ایستگاههای پذیرایی، غرفههای جهاد تبیین، خدمات مشاوره و فرهنگی ویژه بانوان، و فعالیتهای خلاقانه برای کودک و نوجوانان نیز از دیگر ظرفیتهای این مسیر نورانی است.
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