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۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۴۴

فرماندار بوشهر: استعدادهای ورزشی حمایت می‌شوند

فرماندار بوشهر: استعدادهای ورزشی حمایت می‌شوند

بوشهر- فرماندار بوشهر گفت: سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ورزشی، حمایت از استعدادهای ورزشی است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری عصر پنجشنبه در آیین بهره‌برداری مجدد از استخر سرپوشیده شهدای غواص با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های ورزشی، اظهار کرد: بهره‌برداری از این مجموعه ورزشی گامی مؤثر و راهبردی در مسیر ارتقای نشاط اجتماعی و توسعه ورزش همگانی در عالیشهر محسوب می‌شود.

وی افزود: این مجموعه ورزشی بستری برای پرورش و حمایت هدفمند از استعدادهای ورزشی از سنین پایه است که می‌تواند زمینه‌ساز حضور مقتدرانه شناگران و قهرمانان آینده در عرصه‌های ملی و بین‌المللی شود.

فرماندار بوشهر با تأکید بر ظرفیت‌های بومی شهرستان بوشهر در رشته‌های مرتبط با ورزش‌های آبی، بیان داشت: با توجه به موقعیت ویژه جغرافیایی شهرستان بوشهر و پیوند ریشه‌دار و عمیق آن با دریا، توسعه رشته شنا و سایر ورزش‌های دریایی می‌بایست با نگاه ویژه‌تر مورد برنامه‌ریزی‌های ورزشی قرار گیرد.

وی ادامه داد: این مجموعه ورزشی می‌تواند به عنوان یکی از ارکان اساسی این راهبرد کلان، نقشی محوری و مؤثر در تربیت و هدایت نسل آینده ورزشکاران این دیار ایفا کند.

فرماندار بوشهر در پایان با اشاره به تلاش‌های صورت‌گرفته در مسیر تکمیل و تجهیز این پروژه، افزود:خوشبختانه با رفع موانع فنی و تخصیص اعتبارات لازم، با پیگیری های اداره کل ورزش و جوانان استان این مجموعه مهم ورزشی پس از بازسازی کامل در نهایت به چرخه خدمت‌رسانی به مردم شریف عالیشهر بازگشت و آماده میزبانی از شهروندان و ورزشکاران در سانس‌های مختلف است.

با راه‌اندازی مجدد استخر سرپوشیده شهدای غواص، یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های ورزشی شهر عالیشهر پس از طی مراحل بازسازی و ایمن‌سازی، به مرحله بهره‌برداری رسید.

کد مطلب 6850238

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