به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری عصر پنجشنبه در آیین بهرهبرداری مجدد از استخر سرپوشیده شهدای غواص با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای ورزشی، اظهار کرد: بهرهبرداری از این مجموعه ورزشی گامی مؤثر و راهبردی در مسیر ارتقای نشاط اجتماعی و توسعه ورزش همگانی در عالیشهر محسوب میشود.
وی افزود: این مجموعه ورزشی بستری برای پرورش و حمایت هدفمند از استعدادهای ورزشی از سنین پایه است که میتواند زمینهساز حضور مقتدرانه شناگران و قهرمانان آینده در عرصههای ملی و بینالمللی شود.
فرماندار بوشهر با تأکید بر ظرفیتهای بومی شهرستان بوشهر در رشتههای مرتبط با ورزشهای آبی، بیان داشت: با توجه به موقعیت ویژه جغرافیایی شهرستان بوشهر و پیوند ریشهدار و عمیق آن با دریا، توسعه رشته شنا و سایر ورزشهای دریایی میبایست با نگاه ویژهتر مورد برنامهریزیهای ورزشی قرار گیرد.
وی ادامه داد: این مجموعه ورزشی میتواند به عنوان یکی از ارکان اساسی این راهبرد کلان، نقشی محوری و مؤثر در تربیت و هدایت نسل آینده ورزشکاران این دیار ایفا کند.
فرماندار بوشهر در پایان با اشاره به تلاشهای صورتگرفته در مسیر تکمیل و تجهیز این پروژه، افزود:خوشبختانه با رفع موانع فنی و تخصیص اعتبارات لازم، با پیگیری های اداره کل ورزش و جوانان استان این مجموعه مهم ورزشی پس از بازسازی کامل در نهایت به چرخه خدمترسانی به مردم شریف عالیشهر بازگشت و آماده میزبانی از شهروندان و ورزشکاران در سانسهای مختلف است.
با راهاندازی مجدد استخر سرپوشیده شهدای غواص، یکی از مهمترین زیرساختهای ورزشی شهر عالیشهر پس از طی مراحل بازسازی و ایمنسازی، به مرحله بهرهبرداری رسید.
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