یکی از بزرگترین استخرهای سرپوشیده کشور در بوشهر افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری بوشهر، استاندار بوشهر در آیین افتتاح استخر سرپوشیده کوثر بوشهر اظهار داشت: استخر کوثر بوشهر یکی از بزرگترین استخرهای کشور با استاندارد بین‌المللی است که ابعاد آن ۴ برابر استخرهای موجود استان بوشهر است.

مصطفی سالاری با بیان اینکه در این ماه با عظمت دو استخر در بوشهر افتتاح شد گفت: در دهه فجر مجموعه تفریحی ورزشی بوشهر با امکانات ویژه شنا و تجهیزات لازم به بهره‌برداری رسید و امروز نیز استخر کوثر بوشهر افتتاح شده است.

استاندار بوشهر با اشاره به اینکه زیرساخت‌های ورزشی در استان بوشهر افزایش یافته است افزود: استان بوشهر در ایجاد زیر ساخت ورزشی در کشور پیشتاز است که لازم است در استفاده و بهره‌برداری از این امکانات ورزشی پیشگام باشد.

سالاری با اشاره به ساخت زمین‌های ورزشی مینی فوتبال در شهرها و روستاهای استان بوشهر افزود: تاکنون ۲۰۰ زمین مینی فوتبال در استان بوشهر ساخته شده که تا پایان سال تعداد زمین‌های ورزشی مینی فوتبال در استان به ۲۵۰ زمین می‌رسد.

وی از راه‌اندازی ورزشگاه ۱۵ هزار نفری بوشهر خبرداد و خاطر نشان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده این ورزشگاه تا پایان سال مورد بهره‌برداری و در اختیار ورزشکاران استان بوشهر قرار می‌گیرد.

استاندار بوشهر از برگزاری تمرینات تیم ملی شنا در استان بوشهر خبرداد و افزود: با توجه به اینکه یکی از بزرگترین استخرهای سرپوشیده کشور در بوشهر راه‌اندازی شده تمرینات تیم ملی شنا دو هفته آینده در بوشهر برگزار می‌شود.