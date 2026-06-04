  1. استانها
  2. اردبیل
۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۳۵

حال و هوای اردبیل قبل از آغاز مهمونی غدیر

حال و هوای اردبیل قبل از آغاز مهمونی غدیر

اردبیل- در این فیلم، حال و هوای خیابان امام خمینی(ره) اردبیل قبل از آغاز مهمونی غدیر را مشاهده می کنید.

دریافت 4 MB
کد مطلب 6850262

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها