https://mehrnews.com/x3cf6h ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۳۵ کد مطلب 6850262 استانها اردبیل استانها اردبیل ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۳۵ حال و هوای اردبیل قبل از آغاز مهمونی غدیر اردبیل- در این فیلم، حال و هوای خیابان امام خمینی(ره) اردبیل قبل از آغاز مهمونی غدیر را مشاهده می کنید. دریافت 4 MB کد مطلب 6850262 کپی شد مطالب مرتبط آیت الله عاملی: اعمال خوب بدون ولایت علی (ع) پذیرفته نیست اجتماع باشکوه غدیریان در مشگین شهر آغاز مهمونی غدیر کاشونیا اجتماع باشکوه مرزداران بیله سوار در شب عید غدیر حضور مکرر مردم دارالارشاد اردبیل در تجمعات شبانه حال و هوای مسیر مهمانی کیلومتری غدیر قبل از آغاز مراسم در ارومیه برچسبها عید سعید غدیرخم چشم به راه مهمونی غدیر مهمونی کیلومتری غدیرخم
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