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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۴

هشدار زرد هواشناسی درباره تشدید ناپایداری‌های جوی در استان اردبیل

هشدار زرد هواشناسی درباره تشدید ناپایداری‌های جوی در استان اردبیل

اردبیل- اداره‌کل مدیریت بحران استان اردبیل از صدور هشدار سطح زرد هواشناسی در خصوص تشدید ناپایداری‌های جوی درسطح استان اردبیل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره‌کل مدیریت بحران استان اردبیل از صدور هشدار سطح زرد هواشناسی در خصوص تشدید ناپایداری‌های جوی همراه با شرایط فصلی و محلی به‌ویژه در ساعات بعدازظهر و عصر تا اوایل شب در همه مناطق استان از بعدازظهر جمعه ۱۵ خرداد تا اواخر وقت یکشنبه ۱۷ خرداد خبر داد.

براساس این هشدار، تندباد موقتی، رگبار و رعدوبرق با احتمال اصابت صاعقه و احتمال رخداد تگرگ در نواحی مستعد، انتظار می‌رود.

جاری شدن روان‌آب در آبراهه‌ها و رودخانه‌های فصلی، احتمال رخداد سیلاب ناگهانی و موقتی در مناطق مستعد و احتمال خسارت به برخی محصولات کشاورزی، باغی و دامی، از آثار این سامانه جوی پیش‌بینی می‌شود.

خودداری از فعالیت‌های گردشگری و کوهنوردی، پرهیز از نشستن و توقف در حاشیه آبراهه‌ها و رودخانه‌های فصلی، اتخاذ تمهیدات لازم برای کاهش خسارات ناشی از بارش‌های ناگهانی و عدم چرای احشام در نواحی مرتفع، طی مدت فعالیت این سامانه جوی توصیه می‌شود.

کد مطلب 6850868

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