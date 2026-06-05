به گزارش خبرگزاری مهر، اداره‌کل مدیریت بحران استان اردبیل از صدور هشدار سطح زرد هواشناسی در خصوص تشدید ناپایداری‌های جوی همراه با شرایط فصلی و محلی به‌ویژه در ساعات بعدازظهر و عصر تا اوایل شب در همه مناطق استان از بعدازظهر جمعه ۱۵ خرداد تا اواخر وقت یکشنبه ۱۷ خرداد خبر داد.

براساس این هشدار، تندباد موقتی، رگبار و رعدوبرق با احتمال اصابت صاعقه و احتمال رخداد تگرگ در نواحی مستعد، انتظار می‌رود.

جاری شدن روان‌آب در آبراهه‌ها و رودخانه‌های فصلی، احتمال رخداد سیلاب ناگهانی و موقتی در مناطق مستعد و احتمال خسارت به برخی محصولات کشاورزی، باغی و دامی، از آثار این سامانه جوی پیش‌بینی می‌شود.

خودداری از فعالیت‌های گردشگری و کوهنوردی، پرهیز از نشستن و توقف در حاشیه آبراهه‌ها و رودخانه‌های فصلی، اتخاذ تمهیدات لازم برای کاهش خسارات ناشی از بارش‌های ناگهانی و عدم چرای احشام در نواحی مرتفع، طی مدت فعالیت این سامانه جوی توصیه می‌شود.