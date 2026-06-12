افزایش دما و خطر سیلاب در مناطق مستعد اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان اردبیل در بررسی آخرین وضعیت پیش بینی آب و هوای استان اردبیل اعلام کرد: بر اساس نقشه های هواشناسی، از روز جمعه، ۲۲ خرداد، آسمان استان عمدتاً صاف است. پدیده غالب در سطح استان، وزش باد گاهی با سرعت تند پیشبینی میشود.در مناطق مرکزی و جنوبی، وزش باد گرمیج؛ در مناطق شمالی، وزش باد شرقی و دمای هوا نیز بهطور محسوسی افزایش مییابد.

به این ترتیب، امروز هوای گرمی در سطح استان حاکم خواهد بود. همچنین، در ساعات بعدازظهر و عصر، به دلیل شرایط فصلی و محلی، در نواحی کوهستانی مناطق مرکزی و نوار شرقی استان ضمن افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق ناگهانی پیشبینی میشود. از اینرو، در مناطق مستعد، احتمال رخداد سیلاب ناگهانی وجود دارد.

از شنبه، ۲۳ خرداد تا اواسط هفته آینده، با عبور متناوب سامانه بارشی از شمال غرب کشور و استان اردبیل، شرایط جوی برای بارشهای بهاری و کوتاه مدت اغلب به صورت رگبار و رعدوبرق کاملاً مهیا خواهد بود. و با توجه به نوع بارشهای بهاری، رخداد مخاطرات جوی در مناطق مستعد دور از انتظار نیست.

لذا در هفته آخر خرداد، جهت پیشگیری از خسارات احتمالی، رعایت نکات ایمنی در نواحی مرتفع و کوهستانی، مناطق گردشگری و همچنین برای عموم شهروندان ساکن در ییلاقات استان توصیه میشود.

از عصر دوشنبه، با نفوذ توده هوای خنک و وزش باد خزری، دمای هوا بهطور نسبی کاهش می یابد و از روز سه شنبه ۲۶ خرداد هوای بسیار خنک بهاری همراه با بارش باران در سطح استان خواهیم داشت.