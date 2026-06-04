آیت الله عاملی: اعمال خوب بدون ولایت علی (ع) پذیرفته نیست

آیت الله سیدحسن عاملی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ما در اسلام سه عید داریم: عید قربان، عید فطر و عید غدیر. عید غدیر از همه برتر است، زیرا بدون امام، هم عید اظهار میکنند و میدزدند، هم حج را میدزدند، هم ضیافت را میدزدند، هم نماز و روزه را میدزدند. امیرالمؤمنین (ع) فرمود: «أنا صلوة المومنین» یعنی من نماز مردم مؤمنم، و «زکاتهم» یعنی زکات ایشانم. امام کلید احکام دین است.

وی افزود: امروز روزی است که دین کامل شده، امروز روزی است که نعمت خدا تمام شده، امروز روزی است که خدا به پیغمبر (ص) فرمود دیگر از هیچکس نترس، فقط از من بترس: «وَاللَّهُ یَعْصِمُکَ مِنَ النَّاسِ». من جلوی تمام شرارتها را میگیرم.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه این اردبیل گفت:خدا را شاکریم که ما متمسک به ولایت علی بن ابیطالب (ع) هستیم. خدای متعال در روز قیامت اول میپرسد که با زیر چه بیرقی سینه زدی، چه کسی را برای خودت امام گرفتی؟ این را نشان بده. بعد از آن به اعمال خوبت نگاه میکنم. صندوق اعمال خوب باز نمیشود مگر اینکه معلوم شود که شخص اهل ولایت و از شیعیان امیرالمؤمنین (ع) بوده است.»

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