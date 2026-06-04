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۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۴۱

دیدار خادمیاران آستان حضرت معصومه(س) با خانواده شهدای چگنی

دیدار خادمیاران آستان حضرت معصومه(س) با خانواده شهدای چگنی

چگنی- خادمیاران آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) به مناسبت عید سعید غدیر با خانواده شهدای چگنی دیدار کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، خادمیاران آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) به همراه حجت‌الاسلام مومنی‌فر امام جمعه چگنی، سرهنگ احمدی فرمانده سپاه چگنی و رئیس بنیاد شهید شهرستان چگنی، به مناسبت عید سعید غدیر و سالگرد ارتحال ملکوتی امام راحل(ره) با خانواده شهدای والامقام دیدار کردند.

دیدار خادمیاران آستان حضرت معصومه(س) با خانواده شهدای چگنی

این دیدار با هدف ارج نهادن به مقام شامخ شهدا و گرامیداشت یاد و خاطره آنان، همزمان با دو مناسبت مهم عید سعید غدیر و سالگرد ارتحال ملکوتی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی(ره) برگزار شد.

دیدار خادمیاران آستان حضرت معصومه(س) با خانواده شهدای چگنی

در این دیدار، از خانواده معظم شهید سید علی‌اکبر موسوی، شهید سید حشمت‌الله حیات‌الغیبی، شهید مظفر جمشیدی و شهید علی بازگیر تجلیل به عمل آمد.

کد مطلب 6850347

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