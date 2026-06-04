به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان لرستان، به همراه مدیرکل امور بانوان استانداری لرستان و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، با حضور در منزل شهید والامقام «مهدی بازگیر»، ضمن ادای احترام به مقام شامخ این خانواده، از فرزند این شهید تجلیل کردند.

رضا داوری، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان لرستان، در دیدار با پدر شهید والامقام «مهدی بازگیر» و بازماندگان خانواده شهیدان «محمدجواد بازگیر»، «شهیده فاطمه و رقیه بازگیر» و «شهیده فاطمه نصیری»، ضمن ابراز همدردی با بازماندگان این حادثه، اظهار داشت: دشمنان کوردل باید بدانند که با تهاجم به خانه‌های مردم و به شهادت رساندن کودکان و نوجوانان، تنها نفرت عمومی را افزایش می‌دهند؛ اما ما اجازه نخواهیم داد که نام این عزیزان در گذر زمان به دست فراموشی سپرده شود.

حماسه صبر خانواده‌های شهدا؛ الگویی بی‌بدیل برای نسل جدید

داوری با اشاره به فاجعه دردناک حملات هوایی دشمن تأکید کرد: حماسه صبر خانواده‌های شهدا، الگویی بی‌بدیل برای نسل جدید است.

داوری با اشاره به اقدامات فرهنگی، هنری، ادبی و علمی صورت‌گرفته در مجموعه کانون پرورش فکری لرستان افزود: بچه‌های خوش‌فکر و مستعد عضو کانون لرستان در سال گذشته موفق شدند، ۲۱ سیارک جدید را در پروژه‌های علمی بین‌المللی با همکاری ناسا کشف و ثبت کنند و این منظومه سیارکی را به نام شهدای گرانقدرمان نام‌گذاری شد تا پیوند میان علم و آرمان‌های شهدا را به تصویر بکشیم.

ثبت نام شهید «محمدجواد بازگیر» بر روی یک سیارک

مدیرکل کانون پرورش فکری لرستان عنوان کرد: به پاس خون پاک این کودکان و نوجوانان، یکی از این سیارک‌ها به نام شهید «محمدجواد بازگیر» ثبت شده است تا نام او فراتر از مرزهای جغرافیایی و در آسمان‌ها نیز همواره بدرخشد.

داوری گفت: تیزر معرفی این پروژه علمی که در آن به نام این شهدای عزیز اشاره شده، به‌زودی در شبکه‌های رسمی منتشر خواهد شد تا همه بدانند که این کودکان، قهرمانان واقعی این مرز و بوم هستند.

مدیرکل کانون پرورش فکری لرستان در پایان سخنان خود ضمن قدردانی از صبر و بردباری پدر شهید مهدی بازگیر و خانواده معزز ایشان، برای آنان از درگاه خداوند متعال طلب صبر و اجر مسألت کرد.

در پایان این دیدار، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان لرستان به همراه مدیرکل امور بانوان استانداری لرستان و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، با اهدای هدایای فرهنگی کانون، از علیرضا بازگیر، فرزند شهید والامقام، تجلیل به عمل آوردند.