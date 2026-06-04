بخشدار ارم: امام(ره) در اوج تواضع و صلابت بود

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین جعفری عصر پنجشنبه در همزمان با سالروز ارتحال بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، محفلی ادبی روایتی از ۵ پرده زندگی امام خمینی (ره)؛ از ماتم کودکی تا حماسه پیروزی به تبیین ابعاد گوناگون حیات حضرت امام خمینی (ره) در قالب پنج دوره متمایز تاریخی پرداخت.

بخشدار ارم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، زندگی ایشان را به پنج فصل کلیدی تقسیم کرد و به تحلیل هر یک پرداخت.

وی در تشریح دوره نخست زندگی امام با عنوان «کودکی و نوجوانی» ، از داغ سنگینی گفت که در پنج‌ماهگی بر دل سید روح‌الله نشست؛ شهادت پدر به دست خوانین، روحیه‌ای عدالت‌خواه و استوار را در وجود او نهادینه کرد. وی نقش مادر و عمه را در تربیت نخستین بنیان‌های علمی و ادبی امام بسیار مؤثر دانست.

این استاد دانشگاه در ادامه به «دوره تحصیل و تدریس» اشاره کرد و شکوفایی علمی امام در حوزه علمیه قم را مرهون بهره‌گیری از محضر بزرگانی چون شیخ عبدالکریم حائری و میرزا جواد ملکی تبریزی عنوان کرد. به گفته وی، جلسات اخلاق و عرفان امام در مدرسه فیضیه، پایه‌های فکری و معنوی شاگردان بی‌شماری را بنا نهاد.

جعفری در تحلیل سومین دوره حیات بنیانگذار جمهوری اسلامی، از «دوره مرجعیت شیعه» به عنوان نقطه عطفی در ورود فقه به عرصه اجتماع و سیاست یاد کرد و افزود: امام خمینی با نگارش «تحریر الوسیله» و ارائه نگاه حکومتی به اسلام، فقه را از گوشه کتابخانه‌ها به متن جامعه آورد.

سخنران این محفل ادبی، دوران «مبارزه و تبعید» را طولانی‌ترین و سخت‌ترین برهه زندگی امام توصیف کرد که با اعتراض به لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی آغاز شد و با ۱۴ سال تبعید از ترکیه تا نجف و نوفل لوشاتو ادامه یافت. وی تصریح کرد: نظریه ولایت فقیه که در همین ایام در نجف تبیین شد، شالوده‌شکن‌ترین طرح سیاسی شیعه در قرن معاصر بود.

وی در نهایت به «دوره تثبیت پیروزی انقلاب و مدیریت جنگ تحمیلی» پرداخت و تدبیر امام در عبور از بحران‌های داخلی و هدایت کشور در ۸ سال دفاع مقدس را نماد یک رهبری عارفانه و هوشمندانه خواند.

جعفری با اشاره به جمله ماندگار «خرمشهر را خدا آزاد کرد»، این ایام را تجلی اوج تواضع و صلابت امام دانست.

در پایان این مراسم ادبی که به همت کتابخانه شهید نیکنام برگزار شد، با قرائت بخشی از غزلیات عارفانه امام، چهره ادبی و شاعرانه آن رهبر فقید را نیز یادآور شد و تأکید کرد که راز ماندگاری انقلاب، در گرو بازخوانی مستمر اندیشه‌های ناب آن حکیم فرزانه است.