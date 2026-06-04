فرد هتاک به مقام شامخ شهدای فردو در قم کمتر از ۲۴ ساعت دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این اهانت نابخشودنی در جریان تشییع باشکوه پیکرهای مطهر شهیدان «حسین رمضانیان فردویی» و «محمد اویسی فردویی» صورت گرفت که در جریان عملیات خنثی‌سازی بمب‌های باقی‌مانده از جنگ رمضان در یکی از پادگان‌های نظامی استان قم به درجه رفیع شهادت نائل آمده بودند.



فرد یادشده با هویت «س.خ» و با سابقه حامی سلطنت پهلوی، در بخش کامنت شبکه اجتماعی اینستاگرام اقدام به فحاشی و هتک حرمت به اهالی شهیدپرور فردو و مقام شامخ شهدا کرده بود که موجب تشویش اذهان عمومی و جریحه‌دار شدن قلوب مردم متدین و انقلابی شهرستان کهک و استان قم شد.



با اشراف اطلاعاتی و دستور حمزه زارعی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کهک، بلافاصله اقدامات فنی و میدانی توسط پلیس اطلاعات و همکاری فرماندهی انتظامی این شهرستان آغاز و متهم در کمتر از ۲۴ ساعت بازداشت و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.