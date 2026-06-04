تلاش حزب الله برای ترور فرمانده منطقه شمالی ارتش رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری سوا، شبکه «کان» تلویزیون رژیم صهیونیستی فاش کرد که حزب‌الله در چند وقت اخیر تلاش کرد فرمانده منطقه شمالی ارتش اشغالگر را ترور کند.

این رسانه صهیونیستی ضمن اعلام این خبر افزود که یک پهپاد انفجاری حزب‌الله، خودروی فرمانده منطقه شمالی ارتش دشمن اسرائیل را در جریان یک بازدید میدانی در جنوب لبنان هدف قرار داد.

شبکه کان اذعان کرد که این حادثه می‌توانست به ضربه‌ راهبردی و دردناک برای اسرائیل تبدیل شود.

شبکه کان ۱۱ هم گزارش داد این پهپاد از نوع FPV یک گشت میدانی را هدف قرار داد؛ گشتی که فرمانده منطقه شمالی، در جریان یک بازدید میدانی همراه با افسران دفترش در جنوب لبنان در آن شرکت داشت.

در ادامه گزارش آمده است که «میلو»، اندکی پیش از آن‌که خودرو مستقیماً با پهپاد هدف قرار گیرد، به همراه یک افسر زن از خودروی خود پیاده شده بود و همین موضوع باعث شد افراد حاضر در این بازدید زخمی نشوند.

به نوشته شبکه ۱۴ اسرائیل، هدف قرار دادن کاروان فرماندهی منطقه شمالی با یک پهپاد حزب‌الله در جنوب لبنان حدود یک ماه پیش رخ داده است.

گزارش همچنین به نقل از ارزیابی‌های اسرائیلی می‌گوید این حادثه، هرچند بدون زخمی برطرف شد، اما اگر فرمانده منطقه شمالی آسیب می‌دید، می‌توانست به اسرائیل آسیب راهبردی و معنوی وارد کند.

در این ارزیابی‌ها تأکید شده هدف قرار دادن یک مقام نظامی در این سطح، دستاوردی است که حزب‌الله سال‌ها در پی آن بوده است.