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۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۱۳

همدان غرق در شورِ «مهمونی کیلومتری» غدیر

همدان غرق در شورِ «مهمونی کیلومتری» غدیر

همدان-مراسم مهمونی کیلومتری غدیر در همدان که از حدود ساعت ۱۷ آغاز شده همچنان با حضور پر شور مردم همدان ادامه دارد.

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کد مطلب 6850419

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