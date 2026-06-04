https://mehrnews.com/x3cf9v ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۱۳ کد مطلب 6850419 استانها همدان استانها همدان ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۱۳ همدان غرق در شورِ «مهمونی کیلومتری» غدیر همدان-مراسم مهمونی کیلومتری غدیر در همدان که از حدود ساعت ۱۷ آغاز شده همچنان با حضور پر شور مردم همدان ادامه دارد. دریافت 13 MB کد مطلب 6850419 کپی شد مطالب مرتبط حضور باشکوه مردم ایلام در مهمونی غدیر جلوهای از عشق و ارادت به امیرالمؤمنین(ع) در مهمانی محله جهاد شیروان تصاویری از حضور پرشور مردم ارومیه در مهمونی کیلومتری غدیر برگزاری مهمونی کیلومتری غدیر در بجنورد جلوههای ولایت در استان سمنان؛ مهمانی غدیر در ۱۴ شهر مردم خراسان شمالی مانند همیشه در مهمونی کیلومتری غدیر پای کار امدند برچسبها همدان مهمونی کیلومتری غدیر 1405 چشم به راه مهمونی غدیر
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