رکوردشکنی در اطعام غدیر استان سمنان؛ از ۱۱۰هزار دلمه تا ۶۰هزار پرس غذا

خبرگزاری‌مهر، گروه استان‌ها: مردم استان سمنان در ۱۴ نقطه شهری و ده‌ها روستا و صدها محله امروز مهمونی بزرگ کیلومتری و آئین مرتبط با عید سعید غدیر را برگزار کردند جشن نور خورشید ولایت مولا علی(ع) و روزی که سراسر استان مملو از نور شد.

بیش از ۵۰۰ موکب پذیرایی و فرهنگی امروز در سراسر استان سمنان همزمان با عید سعید غدیر برپا شد و به ده ها هزار نفر مردم عاشق ولایت علی بن ابی طالب (ع) ظهر تا شامگاه پنجشنبه خدمترسانی کرد.

برپایی موکب‌ها

موکب هایی که به همت خیران نیک اندیش، مردم و عاشقان اهل بیت(ع)، هیئت های مذهبی و مردمی در دو بخش مواکب پذیرایی و همچنین فرهنگی و خدمترسانی شامل مشاوره مذهبی، کودکان، نقاشی، هنر، پزشکی و ... ارائه خدمت کردند.

اما یکی از بخش های قابل توجه مهمونی کیلومتری عید سعید غدیر در استان سمنان، اطعام غدیر بود مقوله ای که از سوی بزرگان دین مبین اسلام و به خصوص تشیع بسیار هم سفارش شده است.

اطعامی که موکب‌های عید سعید غدیر در شب ین عید بزرگ انجام دادند نمونه‌ای از توصیه اکید دین مبین اسلام به اطعام اعدام مردم و به خصوص نیازمندان است موکب‌هایی که همگی بدون ریالی کمکی از سوی ارگان‌های دولتی و سراسر توسط مردم هدایت شدند

توصیه به اطعام غدیر

نماینده ولی فقیه در استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اهمیت اطعام عید سعید غدیر گفت: اطعام غدیر یکی از موضوعاتی است که بزرگان دین ما بسیار به آن تاکید کرده اند.

حجت الاسلام مرتضی مطیعی با بیان اینکه مردم به اندازه وسع خودشان حتی به اندازه یک پرس غذا در عید سعید غدیر اطعام می‌کنند بیان کرد: هر اندازه اطعام در این عید سعید نزد خداوند متعال ثوابی بسیار زیاد دارد.

وی همچنین ضمن قدردانی از دست اندرکاران برپایی مهمونی کیلومتری روز عید سعید غدیر و همچنین ویژه برنامه‌های تبیینی و فرهنگی و مذهبی افزود: مهمونی کیلومتری از جمله عملیات فرهنگی بسیار خوب در استان سمنان بود

یک رکورد دلمه‌ای

همزمان با عید سعید غدیر اتفاقات قابل توجه و جالبی نیز در سراسر استان سمنان رخ داد اتفاقاتی که همگی نشان از رویش‌های بزرگ انقلابی و همچنین نتیجه کارهای مردمی هستند

برای مثال مبلغ مذهبی شهرک فدک شهرستان شاهرود در گفتگو با خبرنگار مهر از طبخ ۱۱۰ هزار عدد دلمه به نیت ۱۱۰ و عدد امیرالمومنین علیه السلام در شام عید سعید غدیر به میزبانی شهرک فدک شاهرود خبر داد و از این اقدام به عنوان یک رکورد جالب توجه در کشور نام برد.

حجت الاسلام نورالله عباسی با بیان اینکه مردم شهرک فدک تمام این دلمه‌ها را بخ و آماده کرده‌اند بیان کرد: همه مردم دست به دست هم دادند و به اندازه وسع و توان خود در این اقدام مشارکت داشتند و مسئولان میراث فرهنگی نیز به ما قول مساعد دادند تا این اقدام بزرگ مردم را به ثبت میراث معنوی برسانند.

وی با بیان اینکه این دلمه‌ها تماماً توسط مردم و با یک همت جهادی در شام عید سعید غدیر و به نیت اطعام غدیر طبخ و توزیع شد گفت: سال گذشته نیز رکورد پخت بزرگترین کیک استان سمنان در همین محله و به همت مردم زده شد

پخت ۱۱۰ دیگ غذا

یکی دیگر از اقدامات جالب توجه صورت گرفته در استان سمنان هیئتی مذهبی متشکل از رزمندگان دوران دفاع مقدس است که از ابتدای دهه ۶۰ مسئولیت پخت غذا برای رزمندگان را بر عهده داشتند.

قندهاری سئول اجرای برنامه‌های این هیئت در شهرستان شاهرود با بیان اینکه در روز عید سعید غدیر پخت ۱۱۰ دیگ غذا به نیت اطعام غدیر در شهرستان شاهرود به اجرا درآمد گفت: این حرکت همه ساله در مناسبت‌های مختلف به خصوص ویژه اطعام غدیر با مشارکت مردم و رزمندگان سال‌های فخر و افتخار برگزار می‌شود

اقدامات مشابهی همچنین در دامغان گرمسار و همچنین بیارجمند از توابع شهرستان شاهرود انجام شده است از سوی دیگر اجرای طرح اطعام غدیر ویژه مددجویان کمیته امداد امام خمینی رحمت الله در سراسر استان نیز دیروز و امروز با مشارکت مردم نیک‌اندیش این استان به اجرا درآمد.

اطعام غدیر برای نیازمندان

مدیرکل امداد استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امسال هم حمایت و دستگیری از کودکان یتیم و نیازمند استان سمنان در روز عید سعید غدیر خم و دهه امامت و ولایت به صورت یک طرح جامع برگزار شد گفت: مقدار کلی کمک‌های مردمی و اطعام نوز مشخص نیست اما امسال هم مردم استان سمنان کمک‌های خوبی در این طرح داشتند.

محمد حسین ذوالفقاری با اشاره به توزیع ۵۲۰ سری لوازم ضروری منزل همزمان با ایام عید سعید غدیر در بین مددجویان نیازمند کمیته امداد استان سمنان بیان کرد: ۳۰۰۰ بسته معیشتی عیدی غدیر نیز به همت خیران استان سمنان جمع آوری و بین مددجویان کمیته امداد استان توزیع شد.

کمک به نیازمندان

ذوالفقاری مدیر کل کمیته امداد استان سمنان در ادامه با بیان اینکه برگزاری اردوهای پزشکی جهادی از جمله دیگر برنامه‌های عید سعید غدیر در استان سمنان است تاکید کرد: بیش از ۳۰۰ نفر فقط در شهرستان شاهرود در قالب طرح یکروزه مورد معاینه و درمان دندانپزشکی قرار گرفتند.

هنوز به درستی نمی‌توان آمار دقیقی از تعداد طعام غدیر در سراسر استان سمنان به دست آورد زیرا نهادهای مختلف مردمی و هیئت‌های مذهبی هر کدام به تنهایی هزاران بسته معیشتی را بین نیازمندان استان سمنان توزیع کردند اما دست کم با آمارهای جسته و گریخته اعلامی می‌توان اعلام کرد که بیش از ۶۰ هزار پرس غذا در بین مردم استان سمنان همزمان با شامگاه عید سعید غدیر عید ولایت و امامت توزیع شده است.

طعامی که از سیره و روش و منش حضرت علی علیه السلام به یادگار گرفته شده و کمکی به نیازمندان جامعه محسوب می‌شود.