گلستان و مازندران پای کار سلامت؛ ۱۳۴۰ خدمت رایگان در یک اردوی جهادی

حسن ساورچمنی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری نخستین اردوی جهادی مشترک دانشگاههای علوم پزشکی گلستان و مازندران در خلیلشهر خبر داد و اظهار کرد: این اردوی درمانی تخصصی به مناسبت سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) و عید ولایت و امامت و با یاد و نام ۷۲ شهید خلیلشهر برگزار شد.
وی افزود: در این اردوی سهروزه، ۱۳۴۰ خدمت رایگان درمانی در حوزه سلامت دهان و دندان به مردم منطقه ارائه شد که شامل خدمات پیشگیری، تشخیص، درمان و جراحی بود.
ساورچمنی با اشاره به گستردگی خدمات ارائهشده اظهار کرد: غربالگری، آموزش بهداشت دهان و دندان، اقدامات پیشگیرانه، معاینات تخصصی، رادیوگرافی، جرمگیری، ترمیم و پرکردن دندانها، عصبکشی، کشیدن دندان و جراحیهای ضروری از جمله خدماتی بود که توسط تیمهای جهادی به مراجعان ارائه شد.
مسئول گروه جهادی مشکات این رویداد را نمونهای موفق از همافزایی علمی و جهادی دانست و گفت: اجرای این طرح بزرگ با مشارکت و حمایت نهادهای مختلف از جمله موسسه سلامت بنیاد علوی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، ستاد یادواره ۷۲ شهید خلیلشهر، شهرداری خلیلشهر، مدیریت درمان سازمان تأمین اجتماعی مازندران، معاونتهای فرهنگی و دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی گلستان و مازندران، شبکه بهداشت و درمان بهشهر و بسیج جامعه پزشکی محقق شد.
وی خاطرنشان کرد: شکلگیری این همکاری مشترک میان دانشگاههای علوم پزشکی دو استان، گامی ارزشمند در مسیر توسعه خدمات تخصصی سلامت، ترویج فرهنگ جهادی و پاسداشت آرمانهای شهدا به شمار میرود.
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