بابائی: ۱۸۱۱ مددجوی گلستانی تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گرفتند

عیسی بابائی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کمیته امداد با تمرکز بر اهداف کلان اشتغالزایی، توانمندسازی و ایجاد امنیت اقتصادی برای مددجویان، دستاوردهای قابل توجهی را در حوزههای بیمه اجتماعی و اشتغالزایی به ثبت رسانده است.
وی افزود: بر اساس آمارهای عملکردی، در سال جاری مجموعاً هزار و ۸۱۱ نفر از مددجویان واجد شرایط تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گرفتند. این اقدام با هدف کاهش آسیبپذیری خانوارها و تضمین آینده شغلی و معیشتی آنان انجام شده و برای اجرای آن اعتباری بالغ بر ۲۶۷ میلیارد و ۵۶۵ میلیون ریال اختصاص یافته است.
مدیرکل کمیته امداد گلستان با اشاره به حمایت ویژه از زنان سرپرست خانوار گفت: از مجموع افراد بیمهشده، هزار و ۶۰۴ نفر را زنان سرپرست خانوار تشکیل میدهند که در قالب سبد حمایتی بیمه تأمین اجتماعی قرار گرفتهاند. این اقدام علاوه بر ایجاد پشتوانه اقتصادی پایدار، به ارتقای جایگاه اجتماعی و رفاهی خانوادههای تحت پوشش نیز کمک کرده است.
بابائی یکی از مهمترین راهبردهای کمیته امداد را حرکت از رویکرد حمایتی به سمت توانمندسازی عنوان کرد و ادامه داد: در همین راستا، دو هزار نفر از مددجویان با بهرهمندی از تسهیلات اشتغالزایی وارد عرصه کسبوکارهای خانگی و محلی شدند. برای اجرای این طرحها نیز ۱۵ میلیارد و ۸۲۰ میلیون ریال اعتبار اختصاص یافته است تا زمینه استقلال اقتصادی و افزایش امید به آینده در میان مددجویان فراهم شود.
وی همچنین به اجرای طرح بیمه روستایی و عشایری اشاره کرد و گفت: با توجه به ماهیت فعالیتهای اقتصادی در مناطق روستایی و عشایری، کمیته امداد با اختصاص ۳۴ میلیارد و ۹۹۲ میلیون ریال، زمینه بیمهپردازی هزار و ۲۰۰ نفر از مددجویان روستایی و عشایری را فراهم کرده است. این طرح با پوشش ریسکهای شغلی در بخشهای کشاورزی و دامداری، نقش مؤثری در تأمین امنیت اقتصادی این قشر ایفا میکند.
مدیرکل کمیته امداد گلستان با اشاره به نتایج اجرای این برنامهها خاطرنشان کرد: در سال جاری، ۶۰ نفر از مددجویان تحت پوشش نیز به مرحله بازنشستگی رسیدهاند که این موضوع نشاندهنده اثربخشی حمایتهای بیمهای و استمرار مسیر توانمندسازی اقتصادی جامعه هدف است.
نظر شما