به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، حزب‌الله لبنان در بیانیه‌ای که عصر روز پنج‌شنبه در واکنش به ادعاهای کذب رژیم صهیونیستی منتشر شد، اعلام کرد که دشمن اسرائیلی با ساختن روایت‌های دروغین و نسبت دادن اتهامات ساختگی به مقاومت، در پی اجرای سیاست‌های گمراه‌کننده خود است.

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در این بیانیه تأکید شده است که رژیم صهیونیستی تلاش می‌کند با استفاده از روش‌های فریبکارانه، بر جنایات مستمر خود که امروزه برای تمام جهانیان آشکار شده است، سرپوش بگذارد.

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حزب‌الله با اشاره به ادعای اسرائیل مبنی بر مسئولیت مقاومت در حمله به مقر نیروهای «یونیفل» در شهرک «دبین» و کشته شدن یکی از این نیروها، این اتهام را کاملاً باطل دانست.

در این بیانیه آمده است: این اتهام از سوی دشمنی صادر می‌شود که هرگز پنهان نکرده است از حضور نیروهای بین‌المللی در جنوب لبنان رنج می‌برد و همواره تلاش می‌کند نقش آن‌ها را محدود کند؛ چرا که این نیروها شاهدان عینی جنایات، تجاوزات و نقض مستمر حاکمیت لبنان توسط رژیم صهیونیستی هستند.

حزب‌الله در ادامه با تأکید بر پایبندی خود به نقش نیروهای «یونیفل» در جنوب لبنان در چارچوب مأموریت‌های تعیین‌شده در قطعنامه‌های بین‌المللی، ضمن تسلیت عمیق به فرماندهان این نیروها و خانواده سرباز آسیب‌دیده، برای مجروح این حادثه طلب شفای عاجل کرد.