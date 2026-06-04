انهدام ۶ تانک مرکاوای دشمن صهیونیستی؛ شهادت ۸ لبنانی دیگر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، بر اساس بیانیه‌هایی که حزب‌الله طی ساعات گذشته صادر کرده است، ۶ دستگاه تانک مرکاوای دشمن صهیونیستی در عملیات رزمندگان مقاومت منهدم شده است.

حزب‌الله لبنان همچنین موفق شد یک فروند پهپاد هرمس ۴۵۰ را که در آسمان روستاهای کفرملکی - جیاع پرسه می‌زد، مجبور به ترک منطقه کند.

۸ شهید و ۱۵ زخمی در حملات رژیم صهیونیستی به جنوب و شرق لبنان

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در پی حملات هوایی رژیم صهیونیستی به شهرک‌های سحمر، المساکن وعرب الجل در جنوب و شرق لبنان تاکنون ۸ نفر شهید و ۱۵ تن دیگر زخمی شده‌اند.