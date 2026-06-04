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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۱

انهدام ۶ تانک مرکاوای دشمن صهیونیستی؛ شهادت ۸ لبنانی دیگر

انهدام ۶ تانک مرکاوای دشمن صهیونیستی؛ شهادت ۸ لبنانی دیگر

حزب‌الله لبنان در ادامه عملیات خود در پاسخ به نقض آتش‌بس، شش دستگاه تانک مرکاوای دشمن صهیونیستی را منهدم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، بر اساس بیانیه‌هایی که حزب‌الله طی ساعات گذشته صادر کرده است، ۶ دستگاه تانک مرکاوای دشمن صهیونیستی در عملیات رزمندگان مقاومت منهدم شده است.

حزب‌الله لبنان همچنین موفق شد یک فروند پهپاد هرمس ۴۵۰ را که در آسمان روستاهای کفرملکی - جیاع پرسه می‌زد، مجبور به ترک منطقه کند.

۸ شهید و ۱۵ زخمی در حملات رژیم صهیونیستی به جنوب و شرق لبنان

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در پی حملات هوایی رژیم صهیونیستی به شهرک‌های سحمر، المساکن وعرب الجل در جنوب و شرق لبنان تاکنون ۸ نفر شهید و ۱۵ تن دیگر زخمی شده‌اند.

کد مطلب 6850615

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