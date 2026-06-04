حجت الاسلام پورمحمدی:غدیر،منشور عزت امت اسلامی در سایه رهبری صالح است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی شامگاه پنج شنبه در اجتماع مردم زنجان در میدان انقلاب این شهر، با تبریک عید غدیر خم به عنوان عید بزرگ اسلامی به ملت ایران و امت اسلامی، غدیر را «عید رهبری صالحان، عید امت صالح و عید تحقق وعده الهی» توصیف کرد و اظهار داشت: پیام بزرگ غدیر این است که جامعه اسلامی برای دستیابی به عزت، اقتدار و پیشرفت نیازمند رهبری صالح، مدیران صالح و مسئولان شایسته است.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی(ره) و شهدای قیام ۱۵ خرداد افزود: ملت ایران هویت، خودباوری و شخصیت مستقل خود را در پرتو نهضت امام راحل بازیافت. امام خمینی(ره) طی دهه‌های متمادی توانست مسیر جدیدی را در تاریخ ایران و جهان اسلام بگشاید و ملت ایران را به جایگاهی متفاوت در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی برساند.

دبیرکل جامعه روحانیت مبارز با اشاره به آیه شریفه «الیوم اکملت لکم دینکم» تصریح کرد: خداوند متعال در واقعه غدیر رمز عزت امت اسلامی را تبیین کرد. آنچه می‌تواند جامعه اسلامی را به قدرت، عزت و اقتدار برساند، اتحاد امت در سایه رهبری صالح و عادل است.

پورمحمدی با طرح این پرسش که چرا با وجود جمعیت عظیم مسلمانان، جهان اسلام در بسیاری از عرصه‌ها با ضعف و پراکندگی مواجه است، گفت: هرجا امت اسلامی از رهبری شایسته، انسجام و هماهنگی برخوردار بوده، توانسته است بر مشکلات و تهدیدها غلبه کند و هرجا این عناصر تضعیف شده‌اند، زمینه برای سلطه دشمنان فراهم شده است.

وی با اشاره به تحولات سال‌های اخیر و نقش ملت ایران در عرصه‌های مختلف افزود: مردم ایران بارها نشان داده‌اند که با اتکا به ایمان، اعتماد به نفس ملی و وحدت می‌توانند در برابر فشارها و تهدیدها ایستادگی کنند و مسیر پیشرفت کشور را ادامه دهند.

دبیرکل جامعه روحانیت مبارز با تأکید بر اینکه رمز عزت، اقتدار و پیشرفت جوامع اسلامی در برخورداری از رهبری صالح و حفظ وحدت امت نهفته است، گفت: ملت ایران در سایه رهبری شایسته و انسجام ملی توانسته است به قدرتی تأثیرگذار در معادلات منطقه‌ای و جهانی تبدیل شود و غدیر، منشور عزت امت اسلامی در سایه رهبری صالح است.

مردم در حل مشکلات اقتصادی و فرهنگی نقش تعیین‌کننده دارند

پورمحمدی حفظ وحدت و همبستگی ملی را از مهم‌ترین ضرورت‌های امروز کشور دانست و اظهار کرد: همه جریان‌ها، گروه‌ها و آحاد جامعه باید برای حفظ انسجام ملی و تقویت سرمایه اجتماعی کشور تلاش کنند. هرگونه اختلاف‌افکنی، دوگانگی و تضعیف همبستگی اجتماعی می‌تواند به منافع ملی آسیب وارد کند.

وی با قدردانی از تلاش‌ها و مجاهدت‌های نیروهای مسلح و مدافعان امنیت کشور گفت: امنیت، اقتدار و آرامش امروز کشور مرهون ایثارگری‌ها و فداکاری‌های فرزندان ملت در نیروهای مسلح است و حمایت از آنان وظیفه‌ای ملی به شمار می‌رود.

مسائل اقتصادی نیازمند مشارکت مردم و تلاش مضاعف مسئولان است

دبیرکل جامعه روحانیت مبارز در ادامه با اشاره به مسائل اقتصادی کشور اظهار داشت: بدون تردید مسئولان وظیفه دارند با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های موجود برای کاهش مشکلات معیشتی مردم، ایجاد ثبات اقتصادی و مدیریت چالش‌های موجود تلاش کنند.

وی افزود: در کنار مسئولیت دولت و دستگاه‌های اجرایی، مردم نیز نقش مهمی در عبور کشور از مشکلات اقتصادی دارند. حمایت از تولید، صرفه‌جویی، افزایش بهره‌وری و مشارکت عمومی در فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند بسیاری از موانع موجود را کاهش دهد.

پورمحمدی تأکید کرد: همان‌گونه که حضور مردم در صحنه‌های مختلف موجب تقویت قدرت ملی شده است، در حوزه اقتصاد نیز نقش مردم تعیین‌کننده و راهگشا خواهد بود.

نگرانی از آسیب‌های فرهنگی و ضرورت نقش‌آفرینی عمومی

وی با اشاره به برخی آسیب‌ها و چالش‌های فرهنگی موجود در جامعه گفت: مسائل فرهنگی از دغدغه‌های مهم امروز کشور است و نباید نسبت به آنها بی‌تفاوت بودو غفلت از حوزه فرهنگ می‌تواند در آینده مشکلات جدی برای کشور ایجاد کند.

پورمحمدی خاطرنشان کرد: حل مشکلات فرهنگی صرفاً بر عهده دستگاه‌های رسمی نیست، بلکه خانواده‌ها، نخبگان، فعالان فرهنگی، دانشگاهیان، روحانیون و همه اقشار جامعه در این زمینه مسئولیت دارند.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ آرامش و انسجام اجتماعی افزود: باید از هرگونه اقدام و رویکردی که به تنش، شکاف اجتماعی و دوقطبی‌سازی در جامعه منجر می‌شود پرهیز کرد و در عین حال با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی برای ارتقای وضعیت فرهنگی کشور تلاش کرد.

دبیرکل جامعه روحانیت مبارز با تأکید بر نقش مردم در آینده‌سازی کشور گفت: ملت ایران ظرفیت‌های بزرگی در اختیار دارد و با حفظ وحدت، تقویت امید، تلاش برای پیشرفت و پایبندی به ارزش‌های اسلامی می‌تواند مسیر توسعه و تعالی کشور را با قدرت ادامه دهد.