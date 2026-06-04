https://mehrnews.com/x3cfft ۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۰۸ کد مطلب 6850614 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۰۸ تصاویر هوایی از حضور حماسی مردم ارومیه در شب های اقتدار ملی ارومیه - در این فیلم تصاویر هوایی از تجمع حماسی مردم ارومیه را پنجشنبه شب در خیابان می بینید. دریافت 25 MB کد مطلب 6850614 کپی شد مطالب مرتبط پیام ۱۵ خرداد این بود که «توسعه آمرانه» فرجامی جز تقابل نخواهد داشت طنین نوای «یاعلی» در اجتماع شبانه مردم کرمانشاه اسفرورین در قاب همدلی؛ نودوششمین شب از اجتماعات مردمی برگزار شد راهپیمایی شبانه فومنی ها در شب نود و ششم دفاع از وطن قرار شبانه مردم رشت به نود و ششمین شب رسید آبیک؛ روایت یک حضور مستمر در شب نودوششم نود و ششمین شب اجتماع «نحن المنتقمون» در کرمانشاه برگزار شد برچسبها تجمع مردمی تصاویر هوایی ارومیه
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