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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۴:۵۱

جشن غدیر در گنبد با حضور پر شور مردم

جشن غدیر در گنبد با حضور پر شور مردم

گنبد-جشن غدیر با حضور پرشور مردم در شهر گنبد برگزار شد.

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کد مطلب 6850693

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