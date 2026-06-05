https://mehrnews.com/x3cfh5 ۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۴:۵۱ کد مطلب 6850693 استانها گلستان استانها گلستان ۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۴:۵۱ جشن غدیر در گنبد با حضور پر شور مردم گنبد-جشن غدیر با حضور پرشور مردم در شهر گنبد برگزار شد. دریافت 5 MB کد مطلب 6850693 کپی شد مطالب مرتبط برپایی شهربازی غدیر برای کودکان و نوجوانان در جشن بزرگ ولایت در غدیر استان سمنان چه گذشت؟ روایت ۲۴ ساعت عشق علوی شاهرود؛ نوجوانانی که غدیر را با رنگ و بوی کودکانه معنا کردند شاهحسینی: امامت حلقه اتصال انسان با نظام هدایت الهی است برچسبها گلستان گنبدکاووس مهمونی کیلومتری غدیر 1405
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