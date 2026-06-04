قنبربیگی: غدیر نقطه تکمیل رسالت پیامبر(ص) و آغاز مسیر ولایت است

حجت‌الاسلام پژمان قنبربیگی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: واقعه غدیر خم یکی از مهم‌ترین رویدادهای تاریخ اسلام است که با نزول آیات متعددی از قرآن کریم همراه شد،

وی افزود: ابتدا آیه ۶۷ سوره مائده نازل شد که در آن خداوند به پیامبر اکرم(ص) فرمان می‌دهد آنچه از سوی پروردگار بر او نازل شده است را به مردم ابلاغ کند و تأکید می‌کند که اگر این مأموریت انجام نشود، رسالت الهی به طور کامل تحقق نیافته است.

قنبربیگی گفت: اهمیت این دستور الهی از آن جهت بود که موضوع معرفی جانشین پیامبر(ص) و تداوم مسیر هدایت امت اسلامی مطرح بود و ولایت، امتداد و ادامه رسالت پیامبر به شمار می‌آید و خداوند نیز در همین آیه به پیامبر اطمینان می‌دهد که او را از آسیب‌ها و توطئه‌های مخالفان حفظ خواهد کرد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: پیامبر اکرم(ص) در اجتماع عظیم غدیر که با حضور ده‌ها هزار نفر از مسلمانان برگزار شد، حضرت علی(ع) را به عنوان جانشین و ولی پس از خود معرفی کردند و این اقدام با وجود شرایط دشوار آب و هوایی و گرمای شدید انجام شد تا هیچ‌گونه ابهامی در مسئله جانشینی باقی نماند.

قنبربیگی بیان کرد: پس از اعلام ولایت امیرالمؤمنین(ع)، آیه «الیوم اکملت لکم دینکم» نازل شد که نشان‌دهنده کامل شدن دین و تمام شدن نعمت الهی بر مسلمانان بود و برخی افراد در آن زمان این مسئله را به روابط خانوادگی نسبت می‌دادند، اما پیامبر(ص) تأکید کردند که این دستور مستقیماً از سوی خداوند صادر شده است.

وی تاکید کرد: جریان ولایت پس از امیرالمؤمنین(ع) در میان ائمه اطهار(ع) استمرار یافت و تا عصر ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) ادامه دارد و تجربه تاریخی نیز نشان داده است که فاصله گرفتن از مسیر ولایت، آسیب‌ها و مشکلات فراوانی را برای جوامع اسلامی به همراه داشته است.

این دکترای علوم قرآنی و حدیث در تشریح پیام غدیر برای جامعه امروز گفت: مهم‌ترین پیام غدیر، ضرورت تبعیت از رهبری الهی و حرکت در مسیر ولایت است همان‌گونه که پیامبر اکرم(ص) برای امت اسلامی جانشین تعیین کردند، در دوران غیبت نیز پیروی از ولایت فقیه مورد تأکید قرار گرفته است.

وی افزود: هر جا روحیه ولایت‌مداری در میان مسلمانان تقویت شده، شاهد اقتدار، ایستادگی و انسجام بیشتری بوده‌ایم و نمونه‌های آن را می‌توان در ملت‌هایی مشاهده کرد که با تکیه بر این باور توانسته‌اند در برابر فشارها و تهدیدها مقاومت کنند.

قنبربیگی تصریح کرد: واقعه غدیر تنها یک واقعه تاریخی نیست، بلکه یک مکتب فکری و اجتماعی است که می‌تواند مسیر هدایت، وحدت و عزت جوامع اسلامی را در همه دوران‌ها ترسیم کند.