ربانی: ولایت فقیه استمرار ولایت پیامبر(ص) و معصومین(ع) است

حجت‌الاسلام مهدی ربانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حکومت جمهوری اسلامی ایران بر پایه نظریه ولایت فقیه یعنی نظریه‌ای که ریشه در مبانی اسلامی داشته و از دیرباز در مباحث فقهی و کلامی اسلام مطرح بوده شکل گرفته است که امام خمینی(ره) این نظریه را احیا کرد و با اتکا به حمایت مردم ایران، آن را از مرحله نظری به عرصه عمل وارد ساخت.

وی افزود: آنچه در طول تاریخ اسلام به عنوان یک نظریه مطرح بود، در دوران غیبت امام زمان(عج) فرصت تحقق عملی نیافته بود، اما امام راحل با همراهی مردم توانست حکومت مبتنی بر ولایت فقیه را تأسیس کند و در این نظام، ولی فقیه به عنوان نایب امام زمان(عج) مسئولیت هدایت و اداره جامعه اسلامی را بر عهده دارد.

امام جمعه محلات ادامه داد: تشکیل حکومت از ضروریات هر جامعه‌ای است و امام خمینی(ره) نیز بر این باور بودند که ولایت فقیه از ضروریات دین اسلام به شمار می‌رود و ایشان تأکید داشتند که این مسئله علاوه بر پشتوانه روایی، از دلایل عقلی نیز برخوردار است و حتی در برخی بیانات خود، ولایت فقیه را از بدیهیات و ضروریات اسلام دانسته‌اند.

حجت الاسلام ربانی تصریح کرد: امام راحل ولایت فقیه را استمرار ولایت پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) معرفی کردند و همواره بر حمایت مردم از ولی فقیه تأکید داشتند و جمله معروف «پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیب نرسد» نشان‌دهنده نقش مهم همراهی مردم در تحقق اهداف حکومت اسلامی است.

وی با اشاره به تحولات پس از ارتحال امام خمینی(ره) بیان کرد: مردم ایران اسلامی پس از رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی، با رهبر انقلاب بیعت کرده و از رهبری نظام حمایت کردند و استمرار این حمایت‌ها در مقاطع مختلف نشان داده است که پشتیبانی مردم از ولایت فقیه یکی از عوامل مهم حفظ و تقویت نظام اسلامی است.

امام جمعه محلات بیان کرد: ولایت فقیه می‌تواند بسیاری از انحرافات و مشکلات جامعه اسلامی را برطرف کند، اما تحقق این اهداف در گرو حمایت و همراهی مردم است و سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) فرصت مناسبی برای تجدید بیعت با آرمان‌های امام و تأکید بر حمایت از ولایت فقیه به شمار می‌رود.

وی درباره جایگاه امام خمینی(ره) در میان مردم گفت: مردم ایران اسلامی پس از آشنایی با اندیشه‌های امام و حضور در عرصه مبارزه، ارادت و اعتماد عمیقی نسبت به ایشان پیدا کردند و این جایگاه رفیع در دوران رهبری امام و پس از آن نیز در میان مردم حفظ شد و تلاش‌های دشمنان برای تضعیف این پیوند نتیجه‌ای در بر نداشت.

حجت الاسلام ربانی افزود: واقعیت این است که اکثریت مردم ایران، اعم از شیعه و اهل سنت، حامی اصل ولایت فقیه هستند و این حمایت در مناسبت‌ها و صحنه‌های مختلف به نمایش گذاشته شده است.

وی با اشاره به عید سعید غدیر خم اظهار کرد: غدیر، عید انتصاب و معرفی امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) به عنوان جانشین پیامبر اکرم(ص) است، واقعه‌ای که با بیعت مردم همراه شد و به عنوان یکی از بزرگ‌ترین اعیاد اسلامی شناخته می‌شود.

امام جمعه محلات تصریح کرد: در شرایط کنونی نیز تجدید بیعت با ولایت و حمایت از رهبری نظام اسلامی می‌تواند عامل تقویت وحدت و انسجام جامعه باشد، همان‌گونه که مردم تاکنون حمایت خود را از ولایت فقیه نشان داده‌اند، استمرار این همراهی می‌تواند زمینه عبور کشور از مشکلات و چالش‌های مختلف را فراهم کند.

وی افزود: با تداوم حمایت مردم از ولایت فقیه، جمهوری اسلامی ایران می‌تواند مسیر پیشرفت، عزت و موفقیت را با قدرت بیشتری ادامه دهد.