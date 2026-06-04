https://mehrnews.com/x3cfg9 ۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۳۸ کد مطلب 6850648 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۳۸ برپایی جشن غدیر در شهرستان مرزی پلدشت ارومیه - در این فیلم تصاویری از جشن امامت و ولایت را در شهرستان مرزی پلدشت می بینید. دریافت 10 MB کد مطلب 6850648 کپی شد مطالب مرتبط اهتزاز پرچم غدیر با حضور خادمان حرم امیرالمؤمنین(ع) در کرمانشاه تصاویر هوایی از حضور باشکوه مردم در غدیر کرمانشاه حضور با شکوه مردم رزن در جشن«مهمانی کیلومتری» غدیر عطر غدیر در خیابانهای همدان پیچید پیر و جوان در یک صف؛ مدح مولا علی(ع) به روایت تصویر مینودشت غرق در شور غدیر شد برچسبها مهمونی کیلومتری غدیر 1405 فرمانداری پلدشت امام علی(ع)
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