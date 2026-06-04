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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۳۸

برپایی جشن غدیر در شهرستان مرزی پلدشت

برپایی جشن غدیر در شهرستان مرزی پلدشت

ارومیه - در این فیلم تصاویری از جشن امامت و ولایت را در شهرستان مرزی پلدشت می بینید.

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کد مطلب 6850648

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