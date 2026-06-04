https://mehrnews.com/x3cfgn ۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۴۱ کد مطلب 6850658 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۴۱ غدیر در خیابان انقلاب؛ برپایی بزرگترین سفره اطعام علوی در میاندوآب ارومیه - همزمان با عید غدیر در خیابان انقلاب میاندوآب، بزرگترین سفره اطعام علوی برپا شد. دریافت 22 MB کد مطلب 6850658 کپی شد مطالب مرتبط اهتزاز پرچم غدیر با حضور خادمان حرم امیرالمؤمنین(ع) در کرمانشاه تصاویر هوایی از حضور باشکوه مردم در غدیر کرمانشاه حضور با شکوه مردم رزن در جشن«مهمانی کیلومتری» غدیر عطر غدیر در خیابانهای همدان پیچید مینودشت غرق در شور غدیر شد برچسبها مهمونی کیلومتری غدیر 1405 امام علی(ع) فرمانداری میاندوآب
نظر شما