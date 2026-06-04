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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۴۱

غدیر در خیابان انقلاب؛ برپایی بزرگترین سفره اطعام علوی در میاندوآب

غدیر در خیابان انقلاب؛ برپایی بزرگترین سفره اطعام علوی در میاندوآب

ارومیه - همزمان با عید غدیر در خیابان انقلاب میاندوآب، بزرگترین سفره اطعام علوی برپا شد.

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کد مطلب 6850658

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