https://mehrnews.com/x3cfgG ۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۱۴ کد مطلب 6850673 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۱۴ نود و ششمین حماسه اقتدار مردم شازند در حمایت از ولایت فقیه شازند- در این ویدئو نود و ششمین حماسه اقتدار مردم شازند در حمایت از ولایت فقیه را ملاحظه می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6850673 کپی شد مطالب مرتبط میدانداری مردم دیار آفتاب در نود و ششمین شب بیعت با رهبر معظم انقلاب هشتاد و هشتمین حماسه شبانه مردم خمین در حمایت از ولایت فقیه اجتماع شبانه مردم آستانه در نودمین شب بیعت با ولایت فقیه برچسبها شازند تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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