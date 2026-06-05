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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۱۴

حمایت مردم آستانه در حمایت از رهبر انقلاب به ایستگاه نود و هفتم رسید

حمایت مردم آستانه در حمایت از رهبر انقلاب به ایستگاه نود و هفتم رسید

آستانه- در این ویدئو حمایت مردم آستانه در حمایت از رهبر انقلاب در شب نود و هفتم را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6851279

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