https://mehrnews.com/x3cfx3 ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۱۴ کد مطلب 6851279 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۱۴ حمایت مردم آستانه در حمایت از رهبر انقلاب به ایستگاه نود و هفتم رسید آستانه- در این ویدئو حمایت مردم آستانه در حمایت از رهبر انقلاب در شب نود و هفتم را ملاحظه می کنید. دریافت 5 MB کد مطلب 6851279 کپی شد مطالب مرتبط شکوه حضور مردم دیار آفتاب در نود و هفتمین شب حمایت از رهبر انقلاب شکوه حضور مردم خمین در نود و ششمین شب بیعت با رهبر معظم انقلاب اجتماع مردم ساوه در نود و ششمین شب حماسه نود و ششمین حماسه اقتدار مردم شازند در حمایت از ولایت فقیه برچسبها شهر آستانه تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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