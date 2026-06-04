مجلس نمایندگان آمریکا طرح خروج نیروهای این کشور از لبنان را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس العربی،مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه پیش‌نویس قطعنامه‌ای را که بر اساس قانون اختیارات جنگی تنظیم شده بود و دولت این کشور را ملزم به خروج نیروهای آمریکایی از هرگونه عملیات رزمی در لبنان بدون مجوز کنگره می‌کرد، رد کرد.

بر اساس نتایج رأی‌گیری، این طرح با ۳۲۴ رأی مخالف در برابر ۹۲ رأی موافق و دو رأی ممتنع به تصویب نرسید. در این میان ۲۰۷ نماینده جمهوری‌خواه، ۱۱۷ نماینده دموکرات و یک نماینده مستقل با این قطعنامه مخالفت کردند.

توماس ماسی، نماینده جمهوری‌خواه ایالت کنتاکی، تنها عضو حزب جمهوری‌خواه بود که به این طرح رأی مثبت داد. همچنین بتی مک‌کالم و درک تران، دو نماینده دموکرات، رأی «حاضر» ثبت کردند.

این قطعنامه از سوی «رشیده طلیب» نماینده دموکرات ارائه شده بود. در متن آن تأکید شده است که کنگره آمریکا هیچ اعلام جنگی صادر نکرده و مجوز قانونی مشخصی برای مشارکت نیروهای آمریکایی در عملیات نظامی اسرائیل در لبنان ارائه نشده است.

طلیب نیز در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» با اشاره به تلفات غیرنظامیان در لبنان خواستار توقف بمباران‌ها شد و اعلام کرد رژیم صهیونیستی با وجود توافق آتش‌بس، دامنه حملات خود در مناطق مختلف لبنان را گسترش داده است.

در مقابل، حکیم جفریز رهبر اقلیت دموکرات در مجلس نمایندگان به همراه چند تن از رهبران این حزب در بیانیه‌ای اعلام کردند در حال حاضر هیچ‌یک از نیروهای مسلح آمریکا به طور مستقیم در عملیات جنگی در لبنان مشارکت ندارند.

آن‌ها همچنین تأکید کردند بررسی موضوع اختیارات جنگی در قبال لبنان باید در قالب طرح دیگری انجام شود که در آن خروج نیروهای آمریکایی درگیر در عملیات رزمی پیش‌بینی شده و در عین حال همکاری امنیتی با ارتش لبنان و حفاظت از اماکن دیپلماتیک آمریکا مستثنی شده است.

این رأی‌گیری در حالی انجام شد که یک روز پیش از آن مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه‌ای را با هدف محدود کردن هرگونه اقدام نظامی دولت این کشور علیه ایران تصویب کرده بود.