ادامه عملیات موشکی و پهپادی حزب الله علیه نظامیان صهیونیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع عربی، در عملیات دیگر رزمندگان مقاومت اسلامی در لبنان، تجمع خودروهای نظامی و نیروهای ارتش اشغالگر اسرائیل در شهرک رشاف با رگبار موشکی مورد حمله قرار گرفت.

حزب‌ الله همچنین اعلام کرد: رزمندگان مقاومت اسلامی یک پهپاد اسرائیلی از نوع «هرمس ۴۵۰» را در آسمان وادی الحجیر با سلاح‌های مناسب هدف قرار داده و آن را وادار به ترک منطقه کردند.

در بیانیه دیگری نیز آمده است که یک تانک مرکاوا در اطراف قلعه تاریخی الشقیف با موشک هدایت‌شونده از سوی رزمندگان مقاومت هدف قرار گرفته و منهدم شده است.

حزب‌الله همچنین خبر داد که تجمعی از نظامیان و ماشین آلات نظامی ارتش اشغالگر را با مجموعه‌ای از پهپادهای انتحاری در اطراف قلعه الشقیف مورد اصابت دقیق قرار داده است.