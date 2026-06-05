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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۶:۱۴

ادامه عملیات موشکی و پهپادی حزب الله علیه نظامیان صهیونیست

ادامه عملیات موشکی و پهپادی حزب الله علیه نظامیان صهیونیست

حزب‌الله لبنان اعلام کرد که تجمعی از نظامیان اسرائیلی را در شهرک الخیام با دو نوبت شلیک موشک هدف قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع عربی، در عملیات دیگر رزمندگان مقاومت اسلامی در لبنان، تجمع خودروهای نظامی و نیروهای ارتش اشغالگر اسرائیل در شهرک رشاف با رگبار موشکی مورد حمله قرار گرفت.

حزب‌ الله همچنین اعلام کرد: رزمندگان مقاومت اسلامی یک پهپاد اسرائیلی از نوع «هرمس ۴۵۰» را در آسمان وادی الحجیر با سلاح‌های مناسب هدف قرار داده و آن را وادار به ترک منطقه کردند.

در بیانیه دیگری نیز آمده است که یک تانک مرکاوا در اطراف قلعه تاریخی الشقیف با موشک هدایت‌شونده از سوی رزمندگان مقاومت هدف قرار گرفته و منهدم شده است.

حزب‌الله همچنین خبر داد که تجمعی از نظامیان و ماشین آلات نظامی ارتش اشغالگر را با مجموعه‌ای از پهپادهای انتحاری در اطراف قلعه الشقیف مورد اصابت دقیق قرار داده است.

کد مطلب 6850698

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