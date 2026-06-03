مجلس نمایندگان آمریکا به محدودیت اختیارات جنگی ترامپ رأی داد

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز گزارش داد که مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت آرا، گام بلند و بیسابقهای را برای مهار سیاستهای جنگطلبانه دونالد ترامپ، رئیس جمهوری این کشور برداشت و طرحی را به تصویب رساند که اختیارات رئیسجمهور این کشور را برای اقدام نظامی یا ادامه جنگ علیه ایران به شدت محدود میکند.
این قطعنامه مربوط به «اختیارات جنگ» که از سوی نمایندگان حزب دموکرات و با هدف جلوگیری از هرگونه رویارویی نظامی خودسرانه با تهران بدون دریافت مجوز رسمی و صریح از کنگره ارائه شده بود، در نهایت با ۲۱۵ رأی موافق در برابر ۲۰۸ رأی مخالف تصویب شد.
نکته حائز اهمیت در این رأیگیری، شکستن صفوف یکپارچه حزب حاکم بود؛ چرا که چهار نماینده جمهوریخواه نیز با چرخش از مواضع کاخ سفید، به دموکراتها پیوستند و به این طرح رأی مثبت دادند.
با این حال، با وجود پیروزی نمادین و سیاسی دموکراتها در مجمع عمومی مجلس، ترامپ کماکان بر اساس قوانین قانون اساسی آمریکا حق وتوی این قطعنامه را دارد، مگر اینکه مخالفان بتوانند در مراحل بعدی، رأی موافقِ بیش از دو سوم کل اعضای کنگره را برای باطل کردن وتوی رئیسجمهور جلب کنند.
سنای آمریکا نیز روز سه شنبه برای نخستین بار و پس از این که ۷ بار موفق به تصویب قطعنامه محدودیت اختیارات جنگی ترامپ علیه ایران نشده بود، به این قطعنامه رای داده بود.
فاکسنیوز: ترامپ با شکست کمسابقهای در مجلس نمایندگان آمریکا روبه رو شد
شبکه «فاکسنیوز» گزارش داد که ترامپ با یک شکست کمسابقه روبهرو شده است؛ بهگونهای که نمایندگان هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا به طرح خروج نیروهای آمریکایی از عملیاتهای نظامی علیه ایران رأی مثبت دادند.
بر اساس این گزارش، ائتلافی از نمایندگان دو حزب در مجلس نمایندگان از طرحی حمایت کردهاند که خواستار پایان مشارکت نیروهای آمریکایی در عملیاتهای نظامی علیه ایران است.
نظر شما