محمد الزاکی: ایران در مسیر ولایت استوار ایستاده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد الزاکی پنجشنبه شب در آیین جشن بزرگ عید غدیر که در میدان هفده شهریور آمل برگزار شد، با بیان روایت تحول فکری خود، از آشنایی دوباره با معارف ولایت و نقش بیدارگرانه انقلاب اسلامی سخن گفت: زمانی که اهل سنت بودم، امام علی(ع) را برتر می‌دانستم و نسبت به ایشان ارادت داشتم و این موضوع برای من چالشی ایجاد نمی‌کرد، اما شناخت عمیقی از حضرت زهرا(س) نداشتم و تصویر دیگری از جایگاه زنان بزرگ اسلام برایم ترسیم شده بود.

الزاکی ادامه داد: از حدیث غدیر و حدیث ثقلین اطلاعی نداشتم و حتی نسبت به صحت آن‌ها تردید داشتم و برای تحقیق به منابع اهل سنت مراجعه کردم، اما پاسخ روشنی نیافتم که بتواند جایگاه «کتاب‌الله» و «عترت» را به‌درستی تبیین کندو همین جست‌وجوها سبب شد دریچه‌ای تازه به روی من گشوده شود.

این اندیشمند سودانی با قدردانی از فضای فکری و انقلابی جمهوری اسلامی ایران افزود: ایستادگی، حضور مستمر مردم در صحنه‌ها و پشتیبانی واقعی آنان از ولایت، برای من الهام‌بخش بود و این حضور نشان داد که ملت ایران پرچم را بر زمین نخواهند گذاشت و در مسیر ولایت استوار ایستاده‌اند.

وی با اشاره به هم‌زمانی این ایام با سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) و شهدای قیام ۱۵ خرداد، گفت: در کنار تبریک عید سعید غدیر، یاد و خاطره امام راحل عظیم‌الشأن و شهدای عزیز را گرامی می‌داریم و اطمینان داریم راه امام و شهدا تداوم خواهد داشت.

الزاکی همچنین با تأکید بر وحدت میان مسئولان و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: آنچه به‌صورت مستقیم از تهران مشاهده کردم، نشان‌دهنده عزم جدی مسئولان و انسجام میان دولت و نیروهای مسلح است. این وفاق و همدلی، سرمایه‌ای بزرگ برای کشور محسوب می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی مواضع خصمانه آمریکا، تصریح کرد: ملت ایران ید واحده هستند و پیام‌های تهدیدآمیز، خللی در اراده آنان ایجاد نخواهد کرد.

این اندیشمند سودانی در پایان ابراز امیدواری کرد که این حضور و بیداری اسلامی به عنایت الهی به ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) منتهی شود و تأکید کرد: مسیر حمایت از ولایت و آرمان‌های اسلامی تا ظهور ادامه خواهد داشت.

جشن بزرگ غدیر با حضور اقشار مختلف مردم و جمعی از علما و اندیشمندان داخلی و خارجی برگزار شد.