کیوانی: امت مبعوث ثمره تربیت امامین انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالله کیوانی، نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری شامگاه گذشته در مراسم بزرگداشت سی و هفتمین سالگرد ارتحال ملکوتی امام خمینی (ره) که در تجمع مردم شهرکرد در آستان مقدس امامزادگان حلیمه و حکیمه خاتون (س) برگزار شد با تبریک عید سعید غدیر و پاسداشت یاد و خاطره بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران و قائد شهید امت، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین شعارهای تمدنِ در حال فروپاشی غرب به سردمداری آمریکا، حکومت مردم بر مردم و آزادی انسان‌ها بود که به زعم غرب می‌تواند جامعه را به سعادت برساند.

آیت‌الله کیوانی با نقل گفتاری از مرحوم علامه محمدتقی جعفری، ادامه داد: این عالم مسلط بر اندیشه غرب و شرق در جمله‌ای عجیب می‌گوید: «برخیزید انسان را پیدا کنید ای فلاسفه، ای بزرگان و ای پیشتازان فرهنگ پیشرو! در پیچ و خم بیراهه‌های دو قرن اخیر که به نام شاهراه‌های علم و آگاهی معروف شده است، موجودی به نام انسان گم شده است. بیش از این تاخیر سزاوار نیست، برخیزید و راه بیفتید تا او را پیدا کنید.»

وی امامت را بالاترین مقام بشر خواند و بیان کرد: بر طبق نص صریح قرآن در آیه ۱۲۴ از سوره بقره، حتی ابراهیم نبی به عنوان مظهر توحید و امام المسلمین مورد ابتلا و آزمایش قرار می‌گیرد تا این افتخار را بیابد که به عنوان امام، معرفی شود.

آیت‌الله کیوانی با طرح این پرسش که وظیفه امام چیست، توضیح داد: خصوصیت ذاتی امام این است که باید طاهر و مطهر باشد و دوم، مسئولیت اوست که باید علمدار عدالت در عالم باشد؛ علی بن ابی طالب (ع) هم مظهر طهارت و هم مظهر عدالت عالم است و شیعه ایشان کسی است که بر اساس اندیشه آن حضرت یعنی طهارت و عدالت حرکت می‌کند.

امیرالمومنین مظهر طهارت و مظهر عدالت عالم است

عضو خبرگان رهبری با یادآوری اینکه در اینجا عظمت کار امامین انقلاب که مبتنی بر اندیشه امیرالمومنین (ع) بود مشخص می‌شود، افزود: بر اساس اندیشه آن حضرت انقلاب اسلامی شکل گرفت و بر همین اساس نیز تداوم یافت. عظمت و معجزه و برکت این دو امام مجاهد این است که نه تنها خودشان بر اساس طهارت و عدالت طی طریق کردند، بلکه ملتی را تربیت می‌کنند که امت مبعوث و علمدار طهارت و عدالت در عالم می‌شود.

آیت‌الله کیوانی با استناد به آیه شریفه «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» (حدید/۲۵)، اظهار کرد: هدف ارسال رسل و اولیای الهی این بوده که امتی را تربیت کنند تا دست به قیام برای عدالت بزنند. عظمت و معجزه امامین انقلاب این بود امتی را تربیت کردند که دست به انتخاب عدالت زدند و امروز مردم ایران، امت مبعوث برای اقامه عدالت در عالم‌اند.

استاد حوزه علمیه با تأکید بر اینکه قطعاً این استقامت بر طهارت و عدالت، پیروزی را در پی دارد و بسترساز قیام برای عدالت و ظهور حضرت بقیة‌الله را به دنبال خواهد داشت، توضیح داد: این امت مبعوث تا کنون سه شاهکار را در عالم انجام داده و در شُرف ایجاد یک معجزه بی‌نظیر در عالم است. بدانید ظهور یک ابرقدرت در عالم بر اساس طهارت و عدالت ثمره استقامت این امت مبعوث در برابر غرب است.

۳ شاهکار امت مبعوث ایران در ماه‌های اخیر

آیت‌الله کیوانی اظهار کرد: اولین شاهکار ملت مبعوث تقابل با کودتای براندازانه و خائنانه و مقابله با یک جنگ ترکیبی بی‌نظیر علیه انقلاب اسلامی بود؛ دومین شاهکار امت مبعوث، مقابله با جنگ ظالمانه بود که حداقل هشت روز را بدون وجود رهبر جنگید و در برابر مهم‌ترین قدرت عالم ایستادگی کرد.

وی گفت: سومین شاهکار، مذاکره طلبکارانه بود که به برکت امت مبعوث محقق شد؛ امام ثالث انقلاب به پشتوانه امت مبعوث در برابر ابرقدرت‌ ایستادند و جلوی مذاکره طلبکارانه با دشمن را گرفتند و متوقف کردند.