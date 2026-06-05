به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، به منظور انجام تکالیف و اسناد بالادستی، با توجه به مصوبات هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار و هوشمندسازی فرآیندهای سازمانی در قالب برنامه پنجساله هفتم توسعه و پیشرفت کشور، بهرهبرداری از سامانه پروانه ساخت کلی مواد و فرآوردههای غذایی و آشامیدنی آغاز شد.
مسئولین فنی واحدهای تولیدی میتوانند با ورود به سامانه https://irc.ttac.ir و مراجعه به بخش «پروانه ساخت کلی فرآوردههای غذایی و آشامیدنی»، نسبت به درج اطلاعات و بارگذاری مستندات به صورت الکترونیک و ثبتمحور اقدام نمایند.
این سامانه گامی مهم در جهت تسهیل فرآیندهای اداری و شفافسازی امور مرتبط با پروانه ساخت محصولات غذایی و آشامیدنی محسوب میشود.
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