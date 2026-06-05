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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۱

کاهش ۱۰ درصدی مصرف برق در ایلام هدف گذاری شد

کاهش ۱۰ درصدی مصرف برق در ایلام هدف گذاری شد

ایلام - مدیرعامل شرکت برق استان ایلام گفت: در تابستان امسال کاهش ۱۰ درصدی مصرف برق در ایلام هدفگذاری شده است.

ولی الله ناصری در گفتگو با با خبرنگار مهر، با اشاره به نقش مهم کاهش مصرف در ساعت اوج بار برای پایداری شبکه و جلوگیری از خاموشی‌های احتمالی، اظهار داشت: طبیعتاً پویش ۲۵ درجه و کاهش مصرف در حوزه بارهای سرمایشی یکی از برنامه‌های اساسی است که باید در استان اجرا شود.

وی افزود: در حوزه ادارات، باید ۲۰ درصد کاهش مصرف را در ساعات اداری و ۷۰ درصد را پس از ساعات اداری محقق کنیم.

ناصری تصریح کرد: مجموعاً باید ۱۰ درصد کاهش مصرف را در استان با همت و تلاش همه همشهریان عزیز انجام دهیم.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام در پایان از عموم مردم خواست با همراهی در این پویش، صنعت برق استان را در گذر موفق از پیک بار تابستان یاری کنند.

کد مطلب 6850722

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