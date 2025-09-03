  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۰۵

وحید رهبانی در سریال کمدی درام؛ «کلینیک رویا» به تلویزیون می‌آید

سریال کمدی درام «کلینیک رویا» با حضور وحید رهبانی آخرین روزهای تصویربرداری را می‌گذراند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مؤسسه فرهنگی هنری اندیشه شهید آوینی، با نزدیک شدن به پایان مراحل تصویربرداری سریال تلویزیونی «کلینیک رویا» به کارگردانی سجاد مهرگان و تهیه‌کنندگی علی‌اکبر تحویلیان، نخستین تصویر رسمی این سریال منتشر شد.

تصویربرداری سریال «کلینیک رویا» که این روزها مراحل پایانی تصویربرداری خود را سپری می‌کند و برای پخش از رسانه ملی آماده شود.

کلینیک رویا اثری درام-کمدی است که قصه آن از دهه ۵۰ شروع و در سال ۱۴۰۳ به پایان می‌رسد.

از جمله بازیگران این سریال وحید رهبانی، نیلوفر رجایی‌فر، محمد نادری، معصومه کریمی، رامین ناصرنصیر، امیر کربلایی زاده، نیلوفر پارسا، بهنام شرفی، صهبا شرافتی، مهری آل‌آقا، کیومرث مرادی، بابک افرا، جواد خواجوی، امیر غفارمنش، شهرام شکیبا، مریم سرمدی، مریم کاظمی، ساقی زینتی، محسن حسینی، نوشین تبریزی، ایمان اصفهانی، فرشته گلچین، کیمیا رفیق، مریم یوسف، آرزو نادری، مسعود بهرامی، مهدی بهرام‌بیگی، مصطفی کولیوندی، مینا عبدی، امیرحسین طاهری، حسین سپهرنژاد، آرمان متین‌نیا، محسن صفری و فاطمه بختیاری هستند.

همچنین بازیگران کودک و نوجوان این پروژه عبارتند از: محنا سیدی، آیلار عباسی و ارشیا جعفری، زینب کربلایی.

سریال «کلینیک رویا» محصول مؤسسه فرهنگی هنری اندیشه شهید آوینی است.

